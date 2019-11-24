Временный президент Боливии Аньес подписала закон о всеобщих выборах

"Закон, который мы только что приняли, это закон, который мы, боливийцы, хотим. Из-за этого закона мы вышли на улицы, чтобы мирно выразить протест против манипуляций прежнего правительства", - заявила Аньес в ходе выступления во дворце Кемадо, слова министра приводит Боливийское информационное агентство.