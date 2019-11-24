Временный президент Боливии Аньес подписала закон о всеобщих выборах

МЕХИКО, 24 ноя - РИА Новости. Временный президент Боливии Жанин Аньес подписала закон о всеобщих выборах, принятый накануне обеими палатами парламента страны, который отменяет итоги октябрьских выборов и устанавливает порядок и сроки проведения новых.
"Закон, который мы только что приняли, это закон, который мы, боливийцы, хотим. Из-за этого закона мы вышли на улицы, чтобы мирно выразить протест против манипуляций прежнего правительства", - заявила Аньес в ходе выступления во дворце Кемадо, слова министра приводит Боливийское информационное агентство.
Максимальный срок, установленный законом для проведения новых президентских выборов в Боливии, составляет 140 дней - 20 дней отвели депутаты на выборы верховной коллегии Высшего избирательного суда и дополнительные 120 - на организацию и проведение голосования, оно должно пройти не позднее 12 апреля.
В разъяснении к законопроекту, опубликованном сенатом Боливии, говорится, что он запрещает выставлять свои кандидатуры на выборах лицам, ранее занимавшим эту должность два срока подряд. Таким образом, становится юридически невозможным участие в предстоящих выборах экс-президента страны Эво Моралеса.
Закон признает незаконными всеобщие выборы, состоявшиеся 20 октября 2019 года, и их результаты, а также определяет сроки избрания нового руководства Высшего избирательного суда (исполняет функции ЦИК).
Экс-президент Боливии Эво Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки, в стране продолжаются протесты.