Кандидат в президенты Алжира оценил условия для выборов в стране

АЛЖИР, 24 ноя - РИА Новости. Условия для проведения президентских выборов в Условия для проведения президентских выборов в Алжире , намеченных на 12 декабря, неидеальные, но приемлемые, заявил РИА Новости кандидат на пост президента страны, лидер партии "Талаиа аль-Хурият" Али Бенфлис

"Несмотря на критику, которой подвергся этот путь (президентские выборы - ред.), он остается наименее длинным, наименее рискованным, наименее трудным для страны. Я в него искренне верю, это самый важный мотив выставления моей кандидатуры на эти президентские (выборы – ред.). Я также надеялся, что эти выборы пройдут в атмосфере более высокого уровня доверия, взаимопонимания, спокойствия и тишины", - сообщил Бенфлис.

"Однако я также признаю, что условия проведения этого голосования неидеальные, но приемлемые", - добавил он.

Бенфлис также подчеркнул, что в случае своего избрания на пост президента будет стремиться к добрососедским отношениям с окружающими Алжир странами, в частности с Марокко, с которым есть противоречия из-за позиции по конфликту в Западной Сахаре.

В 2004 и 2014 годах 75-летний Бенфлис уже баллотировался на пост главы государства, но оба раза уступил Абдельазизу Бутефлике. Примечательно, что в 2000 году он был главой предвыборного штаба Бутефлики, а затем возглавил правительство страны.

Конституционный совет Алжира 9 ноября опубликовал окончательный список кандидатов на предстоящих выборах главы государства. Все пятеро допущенных до выборов политиков занимали высокие посты в эпоху правления экс-президента Абдельазиза Бутефлики, что вызывает недовольство участников акций протеста.

Алжирские власти рассчитывают, что предстоящие выборы положат конец периоду политической нестабильности в стране, который она переживает с февраля этого года. В результате мощных народных протестов находившийся у власти почти 20 лет Абдельазиз Бутефлика был вынужден досрочно подать в отставку 2 апреля. Временным главой Алжира, согласно конституции, на 90 дней стал спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах. Он издал указ о проведении новых президентских выборов 4 июля. Однако алжирская оппозиция выступила против проведения выборов, пока у власти находятся представители "старого режима". Из-за бойкота со стороны потенциальных кандидатов голосование было перенесено.