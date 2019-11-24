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РИА Новости

Кандидат в президенты Алжира оценил условия для выборов в стране

19:13 24.11.2019
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© РИА Новости / Надим ЗуауиВыборы в Алжире
Выборы в Алжире
© РИА Новости / Надим Зуауи
АЛЖИР, 24 ноя - РИА Новости. Условия для проведения президентских выборов в Алжире, намеченных на 12 декабря, неидеальные, но приемлемые, заявил РИА Новости кандидат на пост президента страны, лидер партии "Талаиа аль-Хурият" Али Бенфлис.
"Несмотря на критику, которой подвергся этот путь (президентские выборы - ред.), он остается наименее длинным, наименее рискованным, наименее трудным для страны. Я в него искренне верю, это самый важный мотив выставления моей кандидатуры на эти президентские (выборы – ред.). Я также надеялся, что эти выборы пройдут в атмосфере более высокого уровня доверия, взаимопонимания, спокойствия и тишины", - сообщил Бенфлис.
"Однако я также признаю, что условия проведения этого голосования неидеальные, но приемлемые", - добавил он.
Бенфлис также подчеркнул, что в случае своего избрания на пост президента будет стремиться к добрососедским отношениям с окружающими Алжир странами, в частности с Марокко, с которым есть противоречия из-за позиции по конфликту в Западной Сахаре.
Президентские выборы в Алжире
9 ноября, 20:53
В Алжире опубликовали окончательный список кандидатов в президенты
В 2004 и 2014 годах 75-летний Бенфлис уже баллотировался на пост главы государства, но оба раза уступил Абдельазизу Бутефлике. Примечательно, что в 2000 году он был главой предвыборного штаба Бутефлики, а затем возглавил правительство страны.
Конституционный совет Алжира 9 ноября опубликовал окончательный список кандидатов на предстоящих выборах главы государства. Все пятеро допущенных до выборов политиков занимали высокие посты в эпоху правления экс-президента Абдельазиза Бутефлики, что вызывает недовольство участников акций протеста.
Алжирские власти рассчитывают, что предстоящие выборы положат конец периоду политической нестабильности в стране, который она переживает с февраля этого года. В результате мощных народных протестов находившийся у власти почти 20 лет Абдельазиз Бутефлика был вынужден досрочно подать в отставку 2 апреля. Временным главой Алжира, согласно конституции, на 90 дней стал спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах. Он издал указ о проведении новых президентских выборов 4 июля. Однако алжирская оппозиция выступила против проведения выборов, пока у власти находятся представители "старого режима". Из-за бойкота со стороны потенциальных кандидатов голосование было перенесено.
Президент РФ Владимир Путин и глава государства Алжирской Народной Демократической Республики Абделькадер Бенсалах во время встречи на полях саммита Россия - Африка. 24 октября 2019
24 октября, 17:49Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Путин пожелал Алжиру преодолеть трудности
В то же время в Алжире до сих пор продолжаются демонстрации несогласных с тем, как развиваются события в этой стране. В последние дни главным требованием демонстрантов остается отказ от проведения выборов президента, намеченных на 12 декабря. Они полагают, что выборы будут проводить экс-соратники бывшего президента, что в результате приведет к тому, что у власти останется прежняя правящая элита. Оппозиционеры выступают за организацию переходного периода в стране, за которым должны последовать честные и прозрачные выборы главы государства.
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Али БенфлисАбдельазиз БутефликаАлжир (республика)В мире
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