Звезда K-pop Гу Хара умерла в 28 лет

Девушке было 28 лет. О причинах смерти пока не сообщается. Полиция начала расследование.
Вечером перед смертью певица разместила в инстаграме свою фотографию с подписью "Спокойной ночи!"
Известно, что весной Гу Хара попала в больницу после попытки суицида в собственном доме. По словам ее менеджера, певица страдала от сильной депрессии.
14 октября, 15:08Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет
Хара стала популярной благодаря участию в группе Kara. Коллектив образовался в 2007 году и просуществовал девять лет.