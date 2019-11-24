Звезда K-pop Гу Хара умерла в 28 лет

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Южнокорейскую певицу и актрису Южнокорейскую певицу и актрису Гу Хара , более известную как Хара, нашли мертвой в ее доме в Сеуле. Об этом сообщает Newsweek

Девушке было 28 лет. О причинах смерти пока не сообщается. Полиция начала расследование.

Вечером перед смертью певица разместила в инстаграме свою фотографию с подписью "Спокойной ночи!"

Известно, что весной Гу Хара попала в больницу после попытки суицида в собственном доме. По словам ее менеджера, певица страдала от сильной депрессии.