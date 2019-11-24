Абхазия запретила вывоз эвкалипта из республики

Первые зараженные эвкалипты были зарегистрированы в Гагре в начале 2019 года.
"В связи с угрозой массового распространения на территории Республики Абхазия карантинного вредителя - офелимуса, эвкалиптовой листоблошки, опасной для эвкалиптовых деревьев, государственная инспекция Абхазии по карантину растений запрещает трансграничное перемещение всех видов эвкалиптов, вывозимых с территории республики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что контроль за исполнением приказа возложен на руководство госинспекции и начальников пограничных карантинных фитосанитарных контрольно-пропускных пунктов "Псоу" и "Гал".
Офелимус - представитель перепончатокрылых насекомых. Паразитирует на эвкалипте.
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