Абхазия запретила вывоз эвкалипта из республики

"В связи с угрозой массового распространения на территории Республики Абхазия карантинного вредителя - офелимуса, эвкалиптовой листоблошки, опасной для эвкалиптовых деревьев, государственная инспекция Абхазии по карантину растений запрещает трансграничное перемещение всех видов эвкалиптов, вывозимых с территории республики", - говорится в сообщении.