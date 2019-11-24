СМИ сообщили о неофициальных переговорах США и "Талибана" в Катаре

Отмечается, что сейчас обсуждается продолжение официальных переговоров между США и талибами и сокращение масштабов насилия. При этом бывший командир талибов Сайед Акбар Ага сообщил каналу, что ему известно о ведущихся тайных переговорах, и предположил, что они учитывают интересы Афганистана.

Канал уточняет, что в президентской администрации также заявили, что Вашингтон ведет переговоры с талибами на основе консультаций с афганским правительством.

Ранее представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Как ожидалось, переговоры между правительством и талибами будут проходить в Осло. Однако после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.