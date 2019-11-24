МЦД перевезли около 1,4 миллиона пассажиров за три дня работы

По данным пресс-службы, в субботу на МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" проехали более 136 тысяч человек, а маршрутом МЦД-2 "Курско-Рижский" воспользовались 143 тысячи пассажиров.

"Всего за три дня пассажиропоток первых двух диаметров составил почти 1,4 миллиона человек", - говорится в сообщении.

Движение по первым двум маршрутам МЦД было запущено 21 ноября президентом России Владимиром Путиным, мэром Москвы Сергеем Собяниным и гендиректором РЖД Олегом Белозеровым. Общая протяженность МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" составляет 52 километра, а протяженность МЦД-2 "Курско-Рижский" - 80 километров. Всего на двух диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.