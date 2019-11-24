МЦД перевезли около 1,4 миллиона пассажиров за три дня работы

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Первые два Московских центральных диаметра (МЦД) "Белорусско-Савеловский" и "Курско-Рижский" перевезли порядка 1,4 миллиона москвичей и гостей столицы с момента открытия, сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.
По данным пресс-службы, в субботу на МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" проехали более 136 тысяч человек, а маршрутом МЦД-2 "Курско-Рижский" воспользовались 143 тысячи пассажиров.
"Всего за три дня пассажиропоток первых двух диаметров составил почти 1,4 миллиона человек", - говорится в сообщении.
Движение по первым двум маршрутам МЦД было запущено 21 ноября президентом России Владимиром Путиным, мэром Москвы Сергеем Собяниным и гендиректором РЖД Олегом Белозеровым. Общая протяженность МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" составляет 52 километра, а протяженность МЦД-2 "Курско-Рижский" - 80 километров. Всего на двух диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.
В будущем количество станций будет увеличено до 66, а число пересадок - до 27. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 общественный транспорт станет доступнее для более 4 миллионов жителей Москвы и Московской области.
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