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РИА Новости

Пострадавшие от наводнения в Тулуне встретят зиму в подтопленных домах

18:36 24.11.2019
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Многие жители Тулуна были вынуждены встретить зиму в неотремонтированных или старых домах. Денег по сертификату на приобретение нового жилья не хватило, так как цены на недвижимость резко выросли. Среди подтопленных районов Иркутской области пострадали больше всех Тулун и Нижнеудинск.
Сейчас в Тулуне температура воздуха ночью опускается до –24 °С. Правительство области делает все возможное для скорейшего решения проблем жителей.
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Иркутская областьТулунВидеоОбщество
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