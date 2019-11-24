Пострадавшие от наводнения в Тулуне встретят зиму в подтопленных домах

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Многие жители Тулуна были вынуждены встретить зиму в неотремонтированных или старых домах. Денег по сертификату на приобретение нового жилья не хватило, так как цены на недвижимость резко выросли. Среди подтопленных районов Иркутской области пострадали больше всех Тулун и Нижнеудинск.