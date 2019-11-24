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РИА Новости

Миллиардер Майкл Блумберг начал предвыборную кампанию в США

18:22 24.11.2019 (обновлено: 19:37 24.11.2019)
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© AP Photo / Paul SancyaВлиятельный бизнесмен и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг
Влиятельный бизнесмен и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг
© AP Photo / Paul Sancya
ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости. Миллиардер Майкл Блумберг вступил в кампанию по выборам президента США, выпустив видеоролик с призывом голосовать за него.
Ранее 77-летний Блумберг подал документы для участия в предварительных выборах (праймериз) от Демократической партии США в нескольких штатах, однако официальных заявлений на этот счет не делал.
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На видео диктор вкратце рассказывает о Блумберге и его достижениях в качестве предпринимателя, создавшего тысячи рабочих мест, и на посту мэра Нью-Йорка, который он занимал три срока подряд в 2002-2013 годах. Одним из главных мотивов участия в будущих выборах называется противостояние президенту-республиканцу Дональду Трампу.
Ролик заканчивается словами "Майкла Блумберга — в президенты!", после чего уже сам миллиардер говорит фразу "Я — Майкл Блумберг и я одобряю это обращение" (традиционная для политической рекламы США форма авторизации).
Победителя демократических праймериз назовут летом 2020 года. Он бросит вызов Трампу, который намерен избираться на второй срок. Выборы пройдут 3 ноября 2020-го.
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Демократическая партия СШАДональд ТрампМайкл БлумбергВашингтон (штат)СШАВ мире
Популярные комментарии
:D В таком возрасте надо уже думать о земле! :P
24 ноября, 19:09
БНБрутал Натурал
32471004
"Динозавры" всё ещё в деле. Они же и у руля США.
24 ноября, 19:10
АААлекс. А.
29301003
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