Миллиардер Майкл Блумберг начал предвыборную кампанию в США

ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости. Миллиардер Миллиардер Майкл Блумберг вступил в кампанию по выборам президента США , выпустив видеоролик с призывом голосовать за него.

Ранее 77-летний Блумберг подал документы для участия в предварительных выборах (праймериз) от Демократической партии США в нескольких штатах, однако официальных заявлений на этот счет не делал.

На видео диктор вкратце рассказывает о Блумберге и его достижениях в качестве предпринимателя, создавшего тысячи рабочих мест, и на посту мэра Нью-Йорка, который он занимал три срока подряд в 2002-2013 годах. Одним из главных мотивов участия в будущих выборах называется противостояние президенту-республиканцу Дональду Трампу.

Ролик заканчивается словами "Майкла Блумберга — в президенты!", после чего уже сам миллиардер говорит фразу "Я — Майкл Блумберг и я одобряю это обращение" (традиционная для политической рекламы США форма авторизации).