Участники "Детского Евровидения-2019" рассказали о своих талисманах

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российские участники "Детского Евровидения-2019" Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак рассказали о своих талисманах, которые они взяли на удачу с собой на конкурс в Польшу.
"У меня есть маленький талисман, который мне помогает справиться со страхом — это старинная монета времен Екатерины I, которую я сама нашла на даче. На всех ответственных выступлениях она всегда со мной. И сегодня перед выходом на сцену ArenaGliwice я подложу ее под пятку. Она поможет мне справиться с волнением", - приводит слова Меженцевой пресс-служба "Академии Игоря Крутого".
Участник дуэта Денберел Ооржак привез с собой на конкурс два талисмана.
"Я привез с собой в Польшу небольшую плюшевую игрушку на удачу, также у меня на щиколотке есть браслет-талисман. А еще перед выступлением я буду танцевать за кулисами, чтобы прогнать страх", - цитирует Ооржака пресс-служба.
Финал "Детского Евровидения-2019" пройдет вечером в воскресенье в 18:00 в польском городе Гливице. В этом году Россию представляет дуэт Татьяны Меженцевой и Денберела Ооржака с песней "Время для нас" (A time for us). Ребята учатся в "Академии Игоря Крутого", они выступят третьими.