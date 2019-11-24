Участники "Детского Евровидения-2019" рассказали о своих талисманах

"У меня есть маленький талисман, который мне помогает справиться со страхом — это старинная монета времен Екатерины I, которую я сама нашла на даче. На всех ответственных выступлениях она всегда со мной. И сегодня перед выходом на сцену ArenaGliwice я подложу ее под пятку. Она поможет мне справиться с волнением", - приводит слова Меженцевой пресс-служба "Академии Игоря Крутого".

Участник дуэта Денберел Ооржак привез с собой на конкурс два талисмана.

"Я привез с собой в Польшу небольшую плюшевую игрушку на удачу, также у меня на щиколотке есть браслет-талисман. А еще перед выступлением я буду танцевать за кулисами, чтобы прогнать страх", - цитирует Ооржака пресс-служба.