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РИА Новости

Тела пяти человек нашли после крушения лодки с мигрантами у Сицилии

18:10 24.11.2019
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CC0 / Websi / Чефалу, Сицилия
Чефалу, Сицилия
CC0 / Websi /
РИМ, 24 ноя - РИА Новости, Александр Логунов. Тела пяти человек найдены после операции по спасению мигрантов с перевернувшейся лодки у побережья сицилийского острова Лампедуза, сообщает итальянская береговая охрана.
В субботу ее катера спасли из воды 149 мигрантов, которые находились в лодке, терпевшей бедствие в миле от Лампедузы. В воскресенье продолжись поиски возможных пропавших без вести.
Тела трех женщин обнаружены в море кораблем береговой охраны, еще два тела найдены на берегу сотрудниками Финансовой гвардии Италии.
В районе поиска сохраняются тяжелые погодные условия. Операцию затрудняют не только двухметровые волны, но и большое число упавших за борт. По сообщению спасенных, число пропавших без вести может дойти до 20.
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МигрантыЛампедузаСицилияИталияВ мире
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