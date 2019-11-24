Тела пяти человек нашли после крушения лодки с мигрантами у Сицилии

РИМ, 24 ноя - РИА Новости, Александр Логунов. Тела пяти человек найдены после операции по спасению мигрантов с перевернувшейся лодки у побережья сицилийского острова Лампедуза, сообщает итальянская береговая охрана.
В субботу ее катера спасли из воды 149 мигрантов, которые находились в лодке, терпевшей бедствие в миле от Лампедузы. В воскресенье продолжись поиски возможных пропавших без вести.
Тела трех женщин обнаружены в море кораблем береговой охраны, еще два тела найдены на берегу сотрудниками Финансовой гвардии Италии.
В районе поиска сохраняются тяжелые погодные условия. Операцию затрудняют не только двухметровые волны, но и большое число упавших за борт. По сообщению спасенных, число пропавших без вести может дойти до 20.