МВД Румынии получило 146 жалоб на президентских выборах

На одной из улиц Бухареста. Архивное фото. Архивное фото

На одной из улиц Бухареста. Архивное фото

КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. С момента открытия избирательных участков на выборах президента С момента открытия избирательных участков на выборах президента Румынии правоохранительные органы получили сообщения о 96 нарушениях, 32 из них не подтвердились, сообщила пресс-секретарь МВД Моника Дажбог.

Второй тур выборов президента Румынии проходит в стране и за ее пределами в воскресенье. Гражданам Румынии предстоит выбрать главу государства на ближайшие пять лет. Во второй тур прошли действующий президент Румынии Клаус Йоханнис, набравший 37,82%, а также экс-премьер Виорика Данчилэ, получившая 22,26% голосов.

"96 обращений о нарушениях во время выборов было зарегистрировано с момента открытия участков, из них 32 не подтвердились", - сообщила Дажбог журналистам.

Она сообщила, что полицейские изучают случаи, когда избиратели размещали в социальных сетях фотографии с избирательными бюллетенями. Большинство сообщений о нарушениях касаются избирательной пропаганды, нарушения конфиденциальности голосования, коммерции и распития алкоголя на избирательных участках. Полиция составила 15 протоколов, в четырех случаях нарушители заплатили штраф.

По данным Центрального избирательного бюро Румынии, к 16.00 по местному времени (17.00 мск) в голосовании успели принять участие 36,56% избирателей.

В своей избирательной кампании Йоханнис делает ставку на строительстве "сильной Румынии". В качестве президента он обещает пересмотреть присоединение Румынии к Зоне евро и Шенгенской зоне, также он намерен развивать Европейскую политику добрососедства и укреплять стратегическое партнерство с НАТО и США.

Данчилэ, в качестве первого кандидата-женщины, прошедшей во второй тур президентских выборов, считает, что в стране необходимо усиливать роль женщины в политике. Она намерена вести переговоры о сотрудничества с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, считает важным развивать сотрудничество с США и планирует укреплять позиции Румынии на европейской арене. Данчилэ готова помочь Молдавии в процессе евроинтеграции и хочет предложить кабмину создать специальный фонд для этих целей.