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РИА Новости

В ДТП в Оренбургской области погибли четыре гражданина Узбекистана

18:07 24.11.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Оренбургской области ДТП с микроавтобусом в Оренбургской области
ДТП с микроавтобусом в Оренбургской области
© Фото : ГУ МЧС России по Оренбургской области
ТАШКЕНТ, 24 ноя - РИА Новости. Четверо граждан Узбекистана погибли, ещё одна соотечественница госпитализирована после ДТП с микроавтобусом и грузовым автомобилем в Оренбургской области, сообщает в воскресенье узбекистанский МИД.
Ранее полиция Оренбургской области сообщала, что при столкновении микроавтобуса Hyundai и грузовика Scania в районе поселка Чистый погибли шесть человек, один из них шестилетний ребёнок, два человека в больнице. ГУ МЧС по области уточнял агентству, что жертвами аварии стали граждане Узбекистана и Таджикистана.
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"Двадцать четвертого ноября на трассе Оренбург – Акбулак на территории Оренбургской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, в котором находились восемь человек, в том числе пять граждан Узбекистана. Из них четверо скончались, одна соотечественница была госпитализирована в Оренбургскую областную клиническую больницу", – говорится в сообщении на сайте министерства.
Генконсульство Узбекистана в Казани взяло ситуацию на контроль и совместно с представительством агентства по вопросам внешней трудовой миграции министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана в Москве занимается решением консульско-правовых и организационных вопросов по вывозу тел погибших на родину, добавили в МИД страны.
По данным прокуратуры Оренбургской области, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Осуществлять контроль за ходом расследования будет прокурор Оренбургского района.
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МЧС РФУзбекистанОренбургская областьВ мире
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