В ДТП в Оренбургской области погибли четыре гражданина Узбекистана

ТАШКЕНТ, 24 ноя - РИА Новости. Четверо граждан Четверо граждан Узбекистана погибли, ещё одна соотечественница госпитализирована после ДТП с микроавтобусом и грузовым автомобилем в Оренбургской области , сообщает в воскресенье узбекистанский МИД.

Ранее полиция Оренбургской области сообщала, что при столкновении микроавтобуса Hyundai и грузовика Scania в районе поселка Чистый погибли шесть человек, один из них шестилетний ребёнок, два человека в больнице. ГУ МЧС по области уточнял агентству, что жертвами аварии стали граждане Узбекистана и Таджикистана.

"Двадцать четвертого ноября на трассе Оренбург – Акбулак на территории Оренбургской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, в котором находились восемь человек, в том числе пять граждан Узбекистана. Из них четверо скончались, одна соотечественница была госпитализирована в Оренбургскую областную клиническую больницу", – говорится в сообщении на сайте министерства.

Генконсульство Узбекистана в Казани взяло ситуацию на контроль и совместно с представительством агентства по вопросам внешней трудовой миграции министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана в Москве занимается решением консульско-правовых и организационных вопросов по вывозу тел погибших на родину, добавили в МИД страны.