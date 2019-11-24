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РИА Новости

Минздрав Ирака сообщил о 111 погибших в беспорядках за полтора месяца

17:27 24.11.2019 (обновлено: 17:28 24.11.2019)
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© REUTERS / Thaier Al-SudaniАкция протеста в Багдаде
Акция протеста в Багдаде
© REUTERS / Thaier Al-Sudani
КАИР, 24 ноя - РИА Новости. За время массовых акций протеста в Ираке, начавшихся в октябре и сопровождающихся беспорядками, погибли 111 человек из числа демонстрантов и сотрудников правоохранительных органов, заявил министр здравоохранения страны Джаафар Садек Аляви, выступая перед депутатами иракского парламента.
"Число погибших достигло 111 человек, включая и демонстрантов и сотрудников сил безопасности", - цитирует министра иракское информагентство ВАА.
Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. СМИ заявляли, что в результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 300 человек, число пострадавших составило около 15 тысяч. В ноябре 66 иракских офицеров предстали перед судом за чрезмерное применение силы при разгоне акций протеста.
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