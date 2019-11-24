Диетолог назвала худшие продукты для завтрака

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Австралийский диетолог Австралийский диетолог Сьюзи Барелл рассказала, какие продукты нельзя есть на завтрак, а какие сделают первый прием пищи максимально полезным. Об этом сообщает 7news

По словам специалиста, для завтрака не подходит пита. Эти лепешки содержат до 80 граммов углеводов и повышают уровень глюкозы в крови.

"Это худшее, что можно выбрать", — добавила Сьюзи.

Другой вредный продукт — сладкие хрустящие хлопья. Диетолог отметила, что их очень любят дети.

"В них очень мало пищевых волокон, они не могут насытить человека надолго. А дети, завтракая хлопьями, привыкают есть сладкое по утрам", — рассказала Барелл.

Она посоветовала в качестве утреннего приема пищи гранолу или хлопья без сахара. К ним следует добавлять греческий йогурт с небольшим количеством меда и ягод.