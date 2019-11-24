Пострадавшую в перестрелке в Сухуме пока не прооперировали

СУХУМ, 24 ноя - РИА Новости. Пострадавшую во время перестрелки в Сухуме 22-летнюю официантку Доминику Акиртава до сих пор не прооперировали, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщили РИА Новости в воскресенье в республиканской больнице города Сухум.
В пятницу неизвестные в масках открыли огонь у ресторана "Сан-Ремо" в центре Сухума. По данным МВД, два человека погибли и четверо пострадали. Среди тяжело пострадавших 22-летняя официантка Доминика Акиртава. Девушка находится в коме. Опасности для жизни остальных пострадавших нет.
"Ее до сих пор не прооперировали. Состояние стабильно тяжелое. Девушка подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких", - сказали в приемном покое больницы.