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РИА Новости

Пострадавшую в перестрелке в Сухуме пока не прооперировали

17:08 24.11.2019
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© SputnikНа месте стрельбы в центре Сухума, Абхазия. 22 ноября 2019
На месте стрельбы в центре Сухума, Абхазия. 22 ноября 2019
© Sputnik
СУХУМ, 24 ноя - РИА Новости. Пострадавшую во время перестрелки в Сухуме 22-летнюю официантку Доминику Акиртава до сих пор не прооперировали, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщили РИА Новости в воскресенье в республиканской больнице города Сухум.
В пятницу неизвестные в масках открыли огонь у ресторана "Сан-Ремо" в центре Сухума. По данным МВД, два человека погибли и четверо пострадали. Среди тяжело пострадавших 22-летняя официантка Доминика Акиртава. Девушка находится в коме. Опасности для жизни остальных пострадавших нет.
"Ее до сих пор не прооперировали. Состояние стабильно тяжелое. Девушка подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких", - сказали в приемном покое больницы.
На месте стрельбы в центре Сухума, Абхазия. 22 ноября 2019
23 ноября, 01:11
Пострадавшая при перестрелке в Сухуме находится в тяжелом состоянии
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АбхазияСухумВ мире
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