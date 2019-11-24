Власти Ирана выявили сторонников ИГ* среди зачинщиков беспорядков

"Диверсанты и мятежники атаковали многие предприятия в Керманшахе. Они были связаны с Партией свободной жизни в Курдистане (PJAK), "Исламским государством"* и "Организацией моджахедов иранского народа" (считается террористической в Иране – ред.)". Все они были идентифицированы полицией и сотрудниками силовых ведомств и вскоре ответят по закону", - заявил Базванд.