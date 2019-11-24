Власти Ирана выявили сторонников ИГ* среди зачинщиков беспорядков

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Беспорядки в иранской провинции Керманшах были организованы сторонниками террористических организаций, в том числе "Исламского государства"*, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на губернатора провинции Керманшах Хушанга Базванда.
"Диверсанты и мятежники атаковали многие предприятия в Керманшахе. Они были связаны с Партией свободной жизни в Курдистане (PJAK), "Исламским государством"* и "Организацией моджахедов иранского народа" (считается террористической в Иране – ред.)". Все они были идентифицированы полицией и сотрудниками силовых ведомств и вскоре ответят по закону", - заявил Базванд.
Он добавил, что участники беспорядков нападали как на полицейских, так и на мирных жителей, а также нанесли серьезный ущерб государственной собственности и различным предприятиям провинции.
В ряде городов Ирана в последние дни прошли протесты из-за резкого повышения цен на бензин. Некоторые были мирными, а некоторые перерастали в вооруженные беспорядки. Сообщалось о жертвах как среди участников беспорядков, так и силовиков. В стране ограничили доступ в интернет. После в ряде городов прошли шествия против беспорядков. По словам президента Хасана Роухани, беспорядки были организованы США и Израилем, а их целью был подрыв безопасности Ирана.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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