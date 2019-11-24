В Удмуртии хотят создать Дом некоммерческих общественных объединений

УФА, 24 ноя – РИА Новости. Глава Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил правительству проработать вопрос о создании Дома некоммерческих общественных объединения для усиления их работы на пользу жителям региона, сообщили в пресс-службе руководителя республики.

В ведомстве отмечают, что такое решение пришло на встрече Бречалова с руководителями некоммерческих общественных объединений Удмуртии, которые представили главе республики свои проекты и их результаты, рассказывали о том, с какими проблемами им приходится сталкиваться.

Так, например, председатель регионального общественного движения "Солнечный мир" Ксения Кровко рассказала, что разработала со своей командой методику для детских садов по обучению детей с синдромом Дауна, они запустили ИЗО-студию и программу физической реабилитации для больных детей в Ижевске, помогли четверым детям с этим диагнозом найти приемные семьи. Общественница пожаловалась, что проектов много, но реализовать все мешает отсутствие собственного помещения. "Вы занимаетесь очень нужным делом. Поэтому совместно с руководством города мы обязательно постараемся решить этот вопрос", - сказал ей на встрече глава региона.

"Участники встречи предложили Бречалову создать в Удмуртии Дом некоммерческих организаций, потому что это позволило бы объединить усилия общественников и властей всех уровней идти в одном направлении. Глава Удмуртии подчеркнул, что все замечания и предложения, затронутые в ходе диалога, будут взяты на контроль. Он поручил руководителю своей администрации и правительству проработать инициативу создания Дома НКО", - говорится в сообщении пресс-службы.