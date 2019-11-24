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РИА Новости

В Удмуртии хотят создать Дом некоммерческих общественных объединений

16:59 24.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Глава Удмуртии Александр Бречалов на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
УФА, 24 ноя – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил правительству проработать вопрос о создании Дома некоммерческих общественных объединения для усиления их работы на пользу жителям региона, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
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В ведомстве отмечают, что такое решение пришло на встрече Бречалова с руководителями некоммерческих общественных объединений Удмуртии, которые представили главе республики свои проекты и их результаты, рассказывали о том, с какими проблемами им приходится сталкиваться.
Так, например, председатель регионального общественного движения "Солнечный мир" Ксения Кровко рассказала, что разработала со своей командой методику для детских садов по обучению детей с синдромом Дауна, они запустили ИЗО-студию и программу физической реабилитации для больных детей в Ижевске, помогли четверым детям с этим диагнозом найти приемные семьи. Общественница пожаловалась, что проектов много, но реализовать все мешает отсутствие собственного помещения. "Вы занимаетесь очень нужным делом. Поэтому совместно с руководством города мы обязательно постараемся решить этот вопрос", - сказал ей на встрече глава региона.
"Участники встречи предложили Бречалову создать в Удмуртии Дом некоммерческих организаций, потому что это позволило бы объединить усилия общественников и властей всех уровней идти в одном направлении. Глава Удмуртии подчеркнул, что все замечания и предложения, затронутые в ходе диалога, будут взяты на контроль. Он поручил руководителю своей администрации и правительству проработать инициативу создания Дома НКО", - говорится в сообщении пресс-службы.
"Вы являетесь лидерами изменений Удмуртии. Нам необходимо активизировать совместную работу. Уверен, что объединение усилий НКО и властей всех уровней может дать прекрасный результат. И с вашей помощью нам удастся сделать очень многое в социально-экономическом развитии нашей республики. Мы будем работать в этом направлении. Вся наша команда ориентирована на общение с вами и поддержку ваших инициатив", - сказал Бречалов, добавив, что правительство региона также продолжит помогать в обеспечении помещениями организаций, реализующих важные для жителей республики проекты.
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Александр БречаловУдмуртияОбщество
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