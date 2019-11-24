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РИА Новости

В Саратовской области девочка погибла, провалившись под лед

16:52 24.11.2019
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© Фото : пресс-служба администрации Томской области, Валерий ДоронинПодтопление Эушты в Томской области
Подтопление Эушты в Томской области
© Фото : пресс-служба администрации Томской области, Валерий Доронин
САРАТОВ, 24 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Две девочки в воскресенье днем провалились под лед на водоеме в городе Балаково Саратовской области, одна из них скончалась, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления СК РФ.
"По факту происшествия в Балаковском районе, где под лед провалились две девочки, одна из которых скончалась, следственный отдел по Балаково СУСК России по Саратовской области проводит доследственную проверку", - сказали в пресс-службе.
Как уточнила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова, погибшая восьмилетняя девочка провалилась под лед на пруду в Балаково. "Девочку извлекли из воды очевидцы и передали бригаде скорой помощи. В лечебном учреждении девочка скончалась", - рассказала собеседница агентства.
Спасательная служба
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СУ СК по Саратовской областиМЧС РФСаратовская областьБалаковский районРоссияПроисшествия
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