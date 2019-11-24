В Саратовской области девочка погибла, провалившись под лед

САРАТОВ, 24 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Две девочки в воскресенье днем провалились под лед на водоеме в городе Балаково Саратовской области, одна из них скончалась, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления СК РФ.
"По факту происшествия в Балаковском районе, где под лед провалились две девочки, одна из которых скончалась, следственный отдел по Балаково СУСК России по Саратовской области проводит доследственную проверку", - сказали в пресс-службе.
Как уточнила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова, погибшая восьмилетняя девочка провалилась под лед на пруду в Балаково. "Девочку извлекли из воды очевидцы и передали бригаде скорой помощи. В лечебном учреждении девочка скончалась", - рассказала собеседница агентства.