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РИА Новости

Депутат от израильского "Ликуда" призвал провести праймериз в партии

16:46 24.11.2019
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© РИА Новости / Артур ГабдрахмановЗдание, где расположена штаб-квартира партии "Ликуд", в Тель-Авиве, Израиль
Здание, где расположена штаб-квартира партии Ликуд, в Тель-Авиве, Израиль
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
Здание, где расположена штаб-квартира партии "Ликуд", в Тель-Авиве, Израиль. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноя - РИА Новости. Депутат Кнессета от партии "Ликуд" Гидеон Саар призвал к проведению праймериз в партии.
"Я не знаю ни одного человека, который считал бы, что после третьей, четвертой или пятой предвыборной кампании (премьер-министр) Биньямин Нетаньяху сможет сформировать правительство", - сказал Саар в интервью телеканалу "Кешет".
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Партия "Ликуд"
Депутат также призвал провести праймериз на пост председателя партии.
В ответ в самой партии заявили, что "главой "Ликуда" является премьер-министр Биньямин Нетаньяху, под руководством которого партия набрала 32 мандата".
"Печально видеть, что в то время как Нетаньяху охраняет безопасность государства и стремится к сохранению власти "Ликуда", Гидеон Саар, как обычно, демонстрирует ноль лояльности и максимум подрывной деятельности", - говорится в заявлении.
Ранее юридический советник правительства Авихай Мандельблит сообщил, что решил предъявить обвинения Нетаньяху в получении взятки в так называемом "деле 4000", в мошенничестве и обмане общественного доверия в делах "2000" и "1000". В ответ Нетаньяху заявил, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства.
Кроме того, Нетаньяху ранее не смог сформировать правительство после сентябрьских выборов. Не удалось это и его сопернику, лидеру оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцу. После неудачи Нетаньяху и Ганца президент Израиля Реувен Ривлин дал депутатам парламента 21 день на попытку сформировать коалиционное правительство.
Если и эта попытка окажется безуспешной, Израиль впервые в его истории ожидают третьи подряд парламентские выборы в течение одного года. Эксперты считают, что, скорее всего, досрочные выборы в Кнессет 22-го созыва могут быть назначены на март 2020 года.
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Реувен РивлинКнессет ИзраиляБиньямин НетаньяхуЛикудИзраильВ мире
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