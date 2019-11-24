Депутат от израильского "Ликуда" призвал провести праймериз в партии

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноя - РИА Новости. Депутат Кнессета от партии Депутат Кнессета от партии "Ликуд" Гидеон Саар призвал к проведению праймериз в партии.

"Я не знаю ни одного человека, который считал бы, что после третьей, четвертой или пятой предвыборной кампании (премьер-министр) Биньямин Нетаньяху сможет сформировать правительство", - сказал Саар в интервью телеканалу "Кешет".

Депутат также призвал провести праймериз на пост председателя партии.

В ответ в самой партии заявили, что "главой "Ликуда" является премьер-министр Биньямин Нетаньяху, под руководством которого партия набрала 32 мандата".

"Печально видеть, что в то время как Нетаньяху охраняет безопасность государства и стремится к сохранению власти "Ликуда", Гидеон Саар, как обычно, демонстрирует ноль лояльности и максимум подрывной деятельности", - говорится в заявлении.

Ранее юридический советник правительства Авихай Мандельблит сообщил, что решил предъявить обвинения Нетаньяху в получении взятки в так называемом "деле 4000", в мошенничестве и обмане общественного доверия в делах "2000" и "1000". В ответ Нетаньяху заявил, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства.

Кроме того, Нетаньяху ранее не смог сформировать правительство после сентябрьских выборов. Не удалось это и его сопернику, лидеру оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцу. После неудачи Нетаньяху и Ганца президент Израиля Реувен Ривлин дал депутатам парламента 21 день на попытку сформировать коалиционное правительство.