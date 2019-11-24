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РИА Новости

Жителей Канады пригласили сделать фото с "сатаной"

16:42 24.11.2019 (обновлено: 17:42 24.11.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкНовогодние игрушки на елке
Новогодние игрушки на елке
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Одна из газет канадского города Кортни по ошибке предложила жителям сфотографироваться с "сатаной" на Рождество, сообщает Narcity.
В статье рассказывалось о предстоящей рождественской ярмарке. Одно из мероприятий предполагало фотографирование с "сатаной".
Странное предложение получилось из-за опечатки: вместо "Санты" получилось слово "сатана".
Отмечается, что нелепая ошибка привлекла на ярмарку гораздо больше людей, чем в предыдущие годы.
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