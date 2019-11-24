Жителей Канады пригласили сделать фото с "сатаной"

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Одна из газет канадского города Кортни по ошибке предложила жителям сфотографироваться с "сатаной" на Рождество, сообщает Narcity.
В статье рассказывалось о предстоящей рождественской ярмарке. Одно из мероприятий предполагало фотографирование с "сатаной".
Well this is awkward. pic.twitter.com/yDwTqQs4G9— Nicholas M Pescod (@npescod) 21 ноября 2019 г.
Странное предложение получилось из-за опечатки: вместо "Санты" получилось слово "сатана".
Отмечается, что нелепая ошибка привлекла на ярмарку гораздо больше людей, чем в предыдущие годы.