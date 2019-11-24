Под Саратовом установят новый мемориал летчику Талалихину

САРАТОВ, 24 ноя - РИА Новости. Новый мемориальный комплекс известному летчику-истребителю, Герою Советского Союза Виктору Талалихину установят взамен старого памятника на его родине в селе Тепловка Вольского района Саратовской области, сообщила пресс-служба губернатора области.
По данным пресс-службы, спикер Госдумы, уроженец региона Вячеслав Володин в воскресенье на встрече с жителями Тепловки обсудил тему установки в селе нового мемориального комплекса Талалихину взамен старого памятника.
"Над изготовлением памятника Виктору Талалихину работает известный саратовский скульптор Алексей Щербаков. Ожидается, что мемориал будет готов в середине декабря", - говорится в сообщении.
Уточняется, что также в селе планируется установить гранитные плиты с именами жителей села, погибших в годы Великой Отечественной войны.
"Все, что нужно сделать в части обустройства мемориала, мы сделаем. Устроим освещение и подсветку, поставим также видеокамеру для безопасности. А жители села будут ухаживать за памятником героям войны", - цитирует слова Володина пресс-служба губернатора.
Уроженец Тепловки, летчик-истребитель Виктор Талалихин одним из первых применил ночной таран. В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года произвел более 60 боевых вылетов. Летом и осенью 1941 года сражался под Москвой. В воздушном бою в ночь на 7 августа 1941 года при отражении очередного налета немецкой авиации на Москву сбил таранным ударом немецкий бомбардировщик, был ранен в руку, но благополучно покинул с парашютом поврежденный истребитель. За мужество и героизм 8 августа 1941 года Талалихину присвоено звание Героя Советского Союза. Талалихин погиб в воздушном бою около Подольска 27 октября 1941 года.
22 июня 2014, 21:30Новости ПодмосковьяСамолет летчика Талалихина времен ВОВ обнаружен под МосквойЧасти советского истребителя времен Великой Отечественной войны были найдены в 20 километрах от Москвы. В частности, хорошо сохранился двигатель. Принадлежность самолета Талалихину подтвердили в архиве Минобороны РФ, проверив номера двигателя и планера найденной машины.