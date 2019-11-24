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РИА Новости

Под Саратовом установят новый мемориал летчику Талалихину

16:38 24.11.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкСоветский летчик Виктор Талалихин. 1941 год
Советский летчик Виктор Талалихин. 1941 год
© РИА Новости
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Советский летчик Виктор Талалихин. 1941 год . Архивное фото
САРАТОВ, 24 ноя - РИА Новости. Новый мемориальный комплекс известному летчику-истребителю, Герою Советского Союза Виктору Талалихину установят взамен старого памятника на его родине в селе Тепловка Вольского района Саратовской области, сообщила пресс-служба губернатора области.
По данным пресс-службы, спикер Госдумы, уроженец региона Вячеслав Володин в воскресенье на встрече с жителями Тепловки обсудил тему установки в селе нового мемориального комплекса Талалихину взамен старого памятника.
Ночной таран лейтенанта Талалихина. Реконструкция события. 7 августа 1971 года
7 августа 2016, 03:00
Ночной таран Виктора Талалихина: сбил и выжилСергей Варшавчик напоминает обстоятельства воздушной битвы за Москву, которая через несколько месяцев закончилась бесславным поражением люфтваффе.
"Над изготовлением памятника Виктору Талалихину работает известный саратовский скульптор Алексей Щербаков. Ожидается, что мемориал будет готов в середине декабря", - говорится в сообщении.
Уточняется, что также в селе планируется установить гранитные плиты с именами жителей села, погибших в годы Великой Отечественной войны.
"Все, что нужно сделать в части обустройства мемориала, мы сделаем. Устроим освещение и подсветку, поставим также видеокамеру для безопасности. А жители села будут ухаживать за памятником героям войны", - цитирует слова Володина пресс-служба губернатора.
Уроженец Тепловки, летчик-истребитель Виктор Талалихин одним из первых применил ночной таран. В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года произвел более 60 боевых вылетов. Летом и осенью 1941 года сражался под Москвой. В воздушном бою в ночь на 7 августа 1941 года при отражении очередного налета немецкой авиации на Москву сбил таранным ударом немецкий бомбардировщик, был ранен в руку, но благополучно покинул с парашютом поврежденный истребитель. За мужество и героизм 8 августа 1941 года Талалихину присвоено звание Героя Советского Союза. Талалихин погиб в воздушном бою около Подольска 27 октября 1941 года.
Летчик Виктор Васильевич Талалихин
22 июня 2014, 21:30Новости Подмосковья
Самолет летчика Талалихина времен ВОВ обнаружен под МосквойЧасти советского истребителя времен Великой Отечественной войны были найдены в 20 километрах от Москвы. В частности, хорошо сохранился двигатель. Принадлежность самолета Талалихину подтвердили в архиве Минобороны РФ, проверив номера двигателя и планера найденной машины.
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Госдума РФВячеслав ВолодинСаратовская областьВольский районВиктор ТалалихинОбщество
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