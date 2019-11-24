Под Саратовом установят новый мемориал летчику Талалихину

САРАТОВ, 24 ноя - РИА Новости. Новый мемориальный комплекс известному летчику-истребителю, Герою Советского Союза Новый мемориальный комплекс известному летчику-истребителю, Герою Советского Союза Виктору Талалихину установят взамен старого памятника на его родине в селе Тепловка Вольского района Саратовской области , сообщила пресс-служба губернатора области.

По данным пресс-службы, спикер Госдумы, уроженец региона Вячеслав Володин в воскресенье на встрече с жителями Тепловки обсудил тему установки в селе нового мемориального комплекса Талалихину взамен старого памятника.

"Над изготовлением памятника Виктору Талалихину работает известный саратовский скульптор Алексей Щербаков. Ожидается, что мемориал будет готов в середине декабря", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также в селе планируется установить гранитные плиты с именами жителей села, погибших в годы Великой Отечественной войны.

"Все, что нужно сделать в части обустройства мемориала, мы сделаем. Устроим освещение и подсветку, поставим также видеокамеру для безопасности. А жители села будут ухаживать за памятником героям войны", - цитирует слова Володина пресс-служба губернатора.