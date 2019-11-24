Нетаньяху рассказал о развитии в Израиле средств противодействия БПЛА

"Вчера была попытка проникновения БПЛА из сектора Газа на территорию Израиля. БПЛА был успешно перехвачен. Я бы хотел проинформировать вас о том, что кабинет по вопросам безопасности провел обсуждения касательно угрозы БПЛА. Это новая, развивающаяся и значительная угроза", - заявил Нетаньяху в ходе еженедельного заседания кабинета.