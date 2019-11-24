Нетаньяху рассказал о развитии в Израиле средств противодействия БПЛА

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль развивает технологические и другие средства для противодействия угрозе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
"Вчера была попытка проникновения БПЛА из сектора Газа на территорию Израиля. БПЛА был успешно перехвачен. Я бы хотел проинформировать вас о том, что кабинет по вопросам безопасности провел обсуждения касательно угрозы БПЛА. Это новая, развивающаяся и значительная угроза", - заявил Нетаньяху в ходе еженедельного заседания кабинета.
29 октября, 18:28Израильские истребители сбили беспилотник в районе сектора Газа
"Мы развиваем технологические и другие средства для противостояния этой угрозе", - добавил он.
Как сообщили РИА Новости в армейской пресс-службе, в субботу вечером армия зафиксировала запущенный из сектора Газа в сторону Израиля беспилотник, он был сбит.