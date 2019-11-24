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РИА Новости

СМИ сообщили о возможных сокращениях в британской армии

16:29 24.11.2019
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© Фото : MoD/Crown copyright (2014) Британские военнослужащие на авиабазе в Кандагаре
Британские военнослужащие на авиабазе в Кандагаре
© Фото : MoD/Crown copyright (2014)
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Численность британской армии в скором времени может быть сокращена, а один из передовых авианосцев Королевского флота планируется передать союзникам Великобритании для уменьшения расходов, пишет газета Sunday Times со ссылкой на источники.
Как сообщает газета, Великобритания намерена продолжить выделять на оборонные цели более 2% от ВВП, однако, по словам источников в оборонной сфере, в настоящее время ведутся обсуждения о сокращении численности армии. Отмечается, что ее планируется уменьшить до 60-65 тысяч человек, в то время как в настоящее время британская армия насчитывает 73 тысячи человек.
Кроме того, как сообщают источники, также ведутся дискуссии среди начальников штабов вооруженных сил о том, чтобы вывести один из новейших авианосцев в резерв или передать его в аренду войскам США с целью сокращения расходов.
"(Британская – ред.) армия ненавидит авианосцы, которые они всегда считали обременительным имуществом, но американцы их любят. Их (британских авианосцев – ред.) преимущество заключается в том, что для их обслуживания нужен намного меньший экипаж, чем на американских авианосцах", - заявил один из источников.
Издание добавляет, что дискуссии находятся на ранней стадии и ведутся в соответствии с указаниями министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что вооруженные силы должны урезать свои потребности в соответствии с имеющимися средствами.
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Вооруженные силы ВеликобританииВеликобританияВ мире
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