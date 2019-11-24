В Госдуме прокомментировали слова украинского генерала о базе в Крыму

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости, Федор Дмитриев. Украинское командование проявляет "профессиональную неотесанность", говоря о цели России "господствовать в Средиземном море" с помощью Крыма и "кошмарить" Европу с Северной Африкой, заявил РИА Новости депутат Госдумы от полуострова Руслан Бальбек.
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Ранее глава генштаба ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что Крым нужен РФ для "господства в Средиземном море", а российская военная база на полуострове будет "кошмарить всю Европу и Северную Африку".
По словам Бальбека, украинским генералам стоит почаще смотреть карту тактической и стратегической обстановки в мире.
"Какая-то профессиональная неотесанность: целый генерал не знает, что в Средиземном море не протолкнуться от кораблей и подводных лодок НАТО, про базы вообще молчу. И каким образом наш полуостров может влиять на стабильность Северной Африки - настоящая загадка. Да, сегодня Крым это мощный позиционный оборонительный рубеж, способный контролировать всю акваторию Черного и Азовского морей, не более. Мы не лезем в Средиземноморье, но и нежеланных гостей оттуда не приветствуем. Возможно, глава генштаба ВС Украины находится под воздействием наступательных доктрин, популярных в Киеве, но хочу заметить, что еще существуют доктрины оборонительные, и Крым этому яркий пример", - заключил парламентарий.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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