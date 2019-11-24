В Госдуме прокомментировали слова украинского генерала о базе в Крыму

"Какая-то профессиональная неотесанность: целый генерал не знает, что в Средиземном море не протолкнуться от кораблей и подводных лодок НАТО, про базы вообще молчу. И каким образом наш полуостров может влиять на стабильность Северной Африки - настоящая загадка. Да, сегодня Крым это мощный позиционный оборонительный рубеж, способный контролировать всю акваторию Черного и Азовского морей, не более. Мы не лезем в Средиземноморье, но и нежеланных гостей оттуда не приветствуем. Возможно, глава генштаба ВС Украины находится под воздействием наступательных доктрин, популярных в Киеве, но хочу заметить, что еще существуют доктрины оборонительные, и Крым этому яркий пример", - заключил парламентарий.