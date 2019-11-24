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РИА Новости

Бывшее здание роддома под Саратовом перепрофилируют в дом для врачей

16:20 24.11.2019
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© РИА Новости / Андрей ВасильевВид на Саратов
Вид на Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
Вид на Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 24 ноя - РИА Новости. Бывшее здание роддома в городе Вольске Саратовской области перепрофилируют в дом для молодых врачей, объект будет сдан в следующем году, сообщила в воскресенье пресс-служба губернатора области.
"Реализация проекта по перепрофилированию бывшего здания роддома началась по инициативе (спикера Госдумы, уроженца региона) Вячеслава Володина. Квартиры в этом доме будут предоставляться молодым врачам, которые после окончания учёбы прибыли в Вольск и не имеют собственного жилья. В доме предполагается обустроить 24 квартиры… Сдать объект намечается в 2020 году", - говорится в сообщении.
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Володин вместе с губернатором Валерием Радаевым в воскресенье посетили площадку реконструкции дома для молодых медиков. В настоящее время в здании выполняются кровельные работы, монтаж перегородок второго этажа, обшивка стен гипсокартоном, устройство потолков, утепление и отделка фасадов, электромонтажные работы.
"Нам крайне важно качество. Делать все в здании нужно по технологии, чтобы обеспечить комфортные условия на максимально долгий срок. Территория двора большая, ее надо будет обязательно благоустроить", - цитирует слова Володина пресс-служба главы региона.
Спикер Госдумы предложил сделать отдельную парковку для машин жильцов дома, а на остальной части двора разместить игровую и спортивную площадки, при этом через территорию двора можно будет пройти на набережную реки Волги.
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Валерий РадаевГосдума РФВячеслав ВолодинСаратовская областьВольскОбщество
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