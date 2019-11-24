Во Владикавказе на центральном рынке загорелась крыша павильона

ПЯТИГОРСК, 24 ноя - РИА Новости. Порядка 300 человек эвакуировали из-за пожара на центральном рынке Владикавказа, сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии.
"В 14.10 поступил вызов на центральный рынок. По приезду обнаружено горение кровли павильона из-за короткого замыкания силового кабеля. Площадь горения составила 2 квадратных метра", - говорится сообщении.
Как отмечается, возгорание потушено пожарными подразделениями подручными средствами.
"Полная ликвидация была в 14.22. Эвакуировано 300 человек. Пострадавших нет. Рынок продолжает работать", - отметили в ведомстве.
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