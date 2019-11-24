Нетаньяху призвал оказывать большее давление на Иран

ТЕЛЬ-АВИВ , 24 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал страны, которые хотят мира в регионе, оказать давление на Иран

"Вчера глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет МакКензи заявил, что Иран планирует еще одну атаку. Это правда, дополнительные атаки. Но Иран атакует не только соседей и нас, Иран также атакует своих граждан... Это самый крупный террористический режим в мире, в том числе по отношению к своим гражданам", - сказал Нетаньяху в ходе еженедельного заседания кабинета.

"Поэтому я призываю все страны, которые хотят добиться мира и стабильности в нашем регионе и во всем мире, оказывать все большее давление на Иран, а также поддержать Израиль в его действиях против этой агрессии", - добавил он.

Ранее министерство иностранных дел Ирана, комментируя санкции США против иранского министра за "интернет-цензуру", заявило, что для Вашингтона свобода интернета не имеет никакого значения.

В ряде городов Ирана в последние дни прошли протесты из-за резкого повышения цен на бензин. Некоторые были мирными, а некоторые перерастали в вооруженные беспорядки. Сообщалось о жертвах как среди участников беспорядков, так и силовиков. В стране ограничили доступ в интернет. После в ряде городов прошли шествия против беспорядков. По словам президента Хасана Роухани, беспорядки были организованы США и Израилем, а их целью был подрыв безопасности Ирана.