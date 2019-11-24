Источник сообщил о 140 пострадавших в ходе протестов на юге Ирака

БАГДАД, 24 ноя - РИА Новости. Шесть человек погибли, более 140 получили ранения в ходе столкновений на демонстрациях в городах Басра и ан-Насырия на юге Ирака , заявил РИА Новости источник в местной комиссии по правам человека. Шесть человек погибли, более 140 получили ранения в ходе столкновений на демонстрациях в городах Басра и ан-Насырия на юге, заявил РИА Новости источник в местной комиссии по правам человека.

Sky News Arabia сообщал о трех погибших в городе ан-Насырия в провинции Ди-Кар. Ранее сообщалось, что два человека погибли, более 70 получили ранения в столкновениях в ходе демонстраций в провинции Басра. Кроме того, телеканалсообщал о трех погибших в городе ан-Насырия в провинции Ди-Кар.

Источник сообщил, что в общей сложности с ночи субботы на воскресенье и до настоящего момента шесть человек погибли, 141 получил ранения в результате столкновений и использования силами безопасности чрезмерной силы и боевых патронов для разгона демонстрантов.

По сообщению телеканала Al-Sumaria, в связи с демонстрациями полиция Басры была приведена в состояние максимальной готовности "до дальнейшего уведомления". В свою очередь, полиция провинции Ди-Кар призвала к сохранению мирного характера демонстраций.