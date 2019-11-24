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РИА Новости

Источник сообщил о 140 пострадавших в ходе протестов на юге Ирака

15:32 24.11.2019 (обновлено: 16:36 24.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовБоец спецподразделения по борьбе с терроризмом на улице Багдада
Боец спецподразделения по борьбе с терроризмом на улице Багдада
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Боец спецподразделения по борьбе с терроризмом на улице Багдада. Архивное фото
БАГДАД, 24 ноя - РИА Новости. Шесть человек погибли, более 140 получили ранения в ходе столкновений на демонстрациях в городах Басра и ан-Насырия на юге Ирака, заявил РИА Новости источник в местной комиссии по правам человека.
Ранее сообщалось, что два человека погибли, более 70 получили ранения в столкновениях в ходе демонстраций в провинции Басра. Кроме того, телеканал Sky News Arabia сообщал о трех погибших в городе ан-Насырия в провинции Ди-Кар.
Источник сообщил, что в общей сложности с ночи субботы на воскресенье и до настоящего момента шесть человек погибли, 141 получил ранения в результате столкновений и использования силами безопасности чрезмерной силы и боевых патронов для разгона демонстрантов.
По сообщению телеканала Al-Sumaria, в связи с демонстрациями полиция Басры была приведена в состояние максимальной готовности "до дальнейшего уведомления". В свою очередь, полиция провинции Ди-Кар призвала к сохранению мирного характера демонстраций.
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Протесты в Ираке продолжаются с начала октября. Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В результате столкновений и беспорядков погибли более 300 человек, число пострадавших составило около 15 тысяч. В ноябре 66 иракских офицеров предстали перед судом за чрезмерное применение силы при разгоне акций протеста.
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