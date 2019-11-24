Легойда прокомментировал ситуацию вокруг МХАТа

"Давно знаю и с глубоким уважением отношусь к Эдуарду Владиславовичу Боякову и его творчеству. Горячо приветствовал его приход в МХАТ и, полагаю, что за очень небольшой срок ему удалось сделать многое. Как в репертуаре, так и в превращении МХАТ в открытое культурное пространство, с интереснейшими лекциями, встречами, дискуссиями", - написал Легойда в своем Telegram-канале.

Он добавил, что "знает, с каким уважением и почтением Бояков относится к Татьяне Васильевне Дорониной" (бывшему худруку МХАТ, президенту театра – ред.).

"Очень надеюсь, что ситуация в ближайшее время разрешится - на благо театра и его коллектива", - добавил Легойда.

В минувший четверг народная артистка СССР, президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию, которая сложилась во театре, рассказал РИА Новости актер Андрей Чубченко, который сопровождал артистку накануне после церемонии вручения государственных наград в Кремле.

Путин в четверг вручал награды деятелям культуры, медицины и спорта, в том числе орден "За заслуги перед Отечеством" первой степени получила Доронина. Во время церемонии награждения она некоторое время общалась с Путиным, после церемонии разговор продолжился. Путин вновь выслушал Доронину, после чего он с артисткой вышел из зала. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в ходе беседы Путина и Дорониной затрагивалась сложившаяся в театре ситуация.

По словам Чубченко, Доронину "особенно волнует, что все ее любимые артисты сняты с ролей и лишены надбавок, и она очень просит вернуть актерам роли и надбавки, поскольку без надбавок их зарплаты составляют около 25 тысяч". Доронина рассказала Путину, что ему были отправлены пять соответствующих писем.

Ранее в ноябре ряд деятелей искусств подписали открытое письмо, адресованное президенту РФ. Его авторы критиковали работу нового художественного руководителя МХАТа Эдуарда Боякова и требовали "вернуть" к руководству Доронину, которая была уволена "без каких-либо весомых оснований". Отмечается, что, будучи "президентом МХАТа", Доронина в действительности лишена всякой возможности влиять на работу театра.

Руководство и артисты МХАТа опубликовали свои ответы на письмо деятелей культуры, в которых поддержали Боякова и попросили президента РФ "защитить МХАТ от агрессивной кампании клеветы".