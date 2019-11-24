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РИА Новости

Легойда прокомментировал ситуацию вокруг МХАТа

15:32 24.11.2019
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© РИА Новости / Александр НатрускинЧлен Общественной палаты России Владимир Легойда
Член Общественной палаты России Владимир Легойда
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ Владимир Легойда считает продуктивной деятельность нынешнего художественного руководителя МХАТ имени Горького Эдуарда Боякова, которому, по его словам, за небольшой срок удалось сделать многое.
"Давно знаю и с глубоким уважением отношусь к Эдуарду Владиславовичу Боякову и его творчеству. Горячо приветствовал его приход в МХАТ и, полагаю, что за очень небольшой срок ему удалось сделать многое. Как в репертуаре, так и в превращении МХАТ в открытое культурное пространство, с интереснейшими лекциями, встречами, дискуссиями", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
Он добавил, что "знает, с каким уважением и почтением Бояков относится к Татьяне Васильевне Дорониной" (бывшему худруку МХАТ, президенту театра – ред.).
"Очень надеюсь, что ситуация в ближайшее время разрешится - на благо театра и его коллектива", - добавил Легойда.
Министр культуры РФ Владимир Мединский
21 ноября, 14:02
Минкультуры будет следить за ситуацией во МХАТ имени Горького
В минувший четверг народная артистка СССР, президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию, которая сложилась во театре, рассказал РИА Новости актер Андрей Чубченко, который сопровождал артистку накануне после церемонии вручения государственных наград в Кремле.
Путин в четверг вручал награды деятелям культуры, медицины и спорта, в том числе орден "За заслуги перед Отечеством" первой степени получила Доронина. Во время церемонии награждения она некоторое время общалась с Путиным, после церемонии разговор продолжился. Путин вновь выслушал Доронину, после чего он с артисткой вышел из зала. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в ходе беседы Путина и Дорониной затрагивалась сложившаяся в театре ситуация.
По словам Чубченко, Доронину "особенно волнует, что все ее любимые артисты сняты с ролей и лишены надбавок, и она очень просит вернуть актерам роли и надбавки, поскольку без надбавок их зарплаты составляют около 25 тысяч". Доронина рассказала Путину, что ему были отправлены пять соответствующих писем.
Видео инцидента в МХАТ
6 ноября, 21:42
Опубликовано видео конфликта актера МХАТ имени Горького с худруком
Ранее в ноябре ряд деятелей искусств подписали открытое письмо, адресованное президенту РФ. Его авторы критиковали работу нового художественного руководителя МХАТа Эдуарда Боякова и требовали "вернуть" к руководству Доронину, которая была уволена "без каких-либо весомых оснований". Отмечается, что, будучи "президентом МХАТа", Доронина в действительности лишена всякой возможности влиять на работу театра.
Руководство и артисты МХАТа опубликовали свои ответы на письмо деятелей культуры, в которых поддержали Боякова и попросили президента РФ "защитить МХАТ от агрессивной кампании клеветы".
В свою очередь министр культуры РФ Владимир Мединский ранее заявил, что министерство уделит внимание конфликту внутри коллектива МХАТ имени Горького, принимать опрометчивые решения в данной ситуации нельзя, нужно с уважением относиться к мнению всех артистов.
Сцена Московского художественного академического театра имени М. Горького
16 ноября, 13:02Культура
МХАТ ответил на обвинения в адрес нового худрука
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КультураМХАТ имени М. ГорькогоЭдуард БояковМоскваРоссия
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