Глава украинского Генштаба заявил о "кошмарящей" Европу базе в Крыму

"Он рассматривается как российская база, мощная, которая должна "кошмарить" всю Европу и Северную Африку и дать им, россиянам, возможность господствовать уже в Средиземном море", — заявил Хомчак в интервью агентству " Укринформ ".

Глава генштаба уточнил, что имел в виду именно Средиземное, а не Черное или Азовское море.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Местные власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.