Глава украинского Генштаба заявил о "кошмарящей" Европу базе в Крыму

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Начальник генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак назвал Крым "плацдармом для господства" России в Средиземном море.
"Он рассматривается как российская база, мощная, которая должна "кошмарить" всю Европу и Северную Африку и дать им, россиянам, возможность господствовать уже в Средиземном море", — заявил Хомчак в интервью агентству "Укринформ".
Глава генштаба уточнил, что имел в виду именно Средиземное, а не Черное или Азовское море.
Ранее "представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что команда президента Владимира Зеленского работает над "стратегией" возвращения полуострова. По его словам, Киев разрабатывает "переходное" законодательство и вынашивает планы реинтеграции жителей Крыма. При этом Кориневич исключил реализацию этих инициатив по силовому сценарию.
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В марте председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что группировка российских войск в Крыму, которая постоянно укрепляется, не оставляет ни единого шанса потенциальному противнику России. На полуострове развернуты зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, "Бук-М2", "Панцирь-С1", также там находится противокорабельный береговой ракетный комплекс "Бастион", оснащенный суперсовременным оружием.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Местные власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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