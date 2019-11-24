Москва и Сухум продлили договор о лекарствах для россиян в Абхазии

СУХУМ, 24 ноя - РИА Новости. Между Между Абхазией и Россией продлено соглашение об обеспечении лекарствами отдельных категорий россиян, постоянно проживающих в республике, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.

"Подписан документ о продлении срока действия соглашения "о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан РФ, постоянно проживающих на территории Абхазии", подписанного в Москве 22 июня 2017 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подписанный документ носит технический характер и вступит в силу после ратификации Госдумой РФ и парламентом Абхазии.

"Оно предполагает обеспечение льготных категорий граждан как лекарственными препаратами, так и расходными медицинскими материалами", - уточняет ведомство.

В ходе встречи обсуждались и другие аспекты двустороннего сотрудничества, в частности, подготовка нормативно-правовой базы для строительства многопрофильного медицинского центра, а также лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в стационарах республики, вопросы работы межгосударственного соглашения "об обязательном медицинском страховании".