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РИА Новости

Москва и Сухум продлили договор о лекарствах для россиян в Абхазии

15:24 24.11.2019
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкЛекарства
Лекарства
© РИА Новости / Денис Абрамов
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СУХУМ, 24 ноя - РИА Новости. Между Абхазией и Россией продлено соглашение об обеспечении лекарствами отдельных категорий россиян, постоянно проживающих в республике, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.
"Подписан документ о продлении срока действия соглашения "о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан РФ, постоянно проживающих на территории Абхазии", подписанного в Москве 22 июня 2017 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подписанный документ носит технический характер и вступит в силу после ратификации Госдумой РФ и парламентом Абхазии.
"Оно предполагает обеспечение льготных категорий граждан как лекарственными препаратами, так и расходными медицинскими материалами", - уточняет ведомство.
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В ходе встречи обсуждались и другие аспекты двустороннего сотрудничества, в частности, подготовка нормативно-правовой базы для строительства многопрофильного медицинского центра, а также лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в стационарах республики, вопросы работы межгосударственного соглашения "об обязательном медицинском страховании".

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