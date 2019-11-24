Володин обсудил с губернатором Саратовской области вопрос долгостроев

САРАТОВ, 24 ноя - РИА Новости. Строительство школы в селе Тепловка Новобурасского района Строительство школы в селе Тепловка Новобурасского района Саратовской области , начатое в 2003 году, планируется завершить до 2021 года, сообщил в воскресенье спикер Госдумы, уроженец региона Вячеслав Володин

"Мы с губернатором обсудили проблему долгостроев на территории области. Школа в Тепловке была в их числе. Объемы работ здесь достаточно большие. Школа возводится практически заново, строится детский садик, запланирована организация спортивного ядра. Постараемся достроить в следующем году. Крайний срок сдачи объекта - 2021 год", - цитирует Володина пресс-служба губернатора области.

В пресс-службе уточнили, что Володин и глава региона Валерий Радаев в воскресенье посетили строительную площадку школы. Ее возведение началось в 2003 году, затем 15 лет она числилась в долгостроях, но в этом году стройка возобновилась. Школа будет рассчитана на 220 учащихся, а также в этом же здании разместится детский сад на 50 мест.

"До конца года планируется закрыть контур здания, утеплить фасад, сделать крышу. В целом на достройку необходимо 236 миллионов рублей. В текущем году при поддержке Володина выделено 54 миллиона рублей", - отмечается в сообщении.