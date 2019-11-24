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РИА Новости

Володин обсудил с губернатором Саратовской области вопрос долгостроев

15:07 24.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
САРАТОВ, 24 ноя - РИА Новости. Строительство школы в селе Тепловка Новобурасского района Саратовской области, начатое в 2003 году, планируется завершить до 2021 года, сообщил в воскресенье спикер Госдумы, уроженец региона Вячеслав Володин.
"Мы с губернатором обсудили проблему долгостроев на территории области. Школа в Тепловке была в их числе. Объемы работ здесь достаточно большие. Школа возводится практически заново, строится детский садик, запланирована организация спортивного ядра. Постараемся достроить в следующем году. Крайний срок сдачи объекта - 2021 год", - цитирует Володина пресс-служба губернатора области.
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В пресс-службе уточнили, что Володин и глава региона Валерий Радаев в воскресенье посетили строительную площадку школы. Ее возведение началось в 2003 году, затем 15 лет она числилась в долгостроях, но в этом году стройка возобновилась. Школа будет рассчитана на 220 учащихся, а также в этом же здании разместится детский сад на 50 мест.
"До конца года планируется закрыть контур здания, утеплить фасад, сделать крышу. В целом на достройку необходимо 236 миллионов рублей. В текущем году при поддержке Володина выделено 54 миллиона рублей", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что действующее здание школы села построили в 1967 году, в учреждении обучается 182 ученика, учебных помещений недостаточно, а новая школа позволит решить эту проблему.
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Валерий РадаевГосдума РФВячеслав ВолодинСаратовская областьОбщество
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