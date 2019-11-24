Синоптик прокомментировала предупреждение о ледяном дожде в Москве

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Главный специалист столичного метеобюро Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова прокомментировала RT прогноз, обещающий ледяной дождь в Москве на следующей неделе.

По словам специалиста, такое погодное явление можно точно предсказать не раньше, чем за сутки. Однако Позднякова подтвердила, что к середине недели характер погоды в столице изменится.

"На смену холодному антициклону придет теплый атлантический воздух. Из-за того, что земная поверхность промерзла, приход теплого воздуха вызовет его конденсацию у земной поверхности", — пояснила метеоролог.

По ее словам, если в это время выпадут осадки, то они "прилипнут" к земле, проводам и деревьям. В таком случае действительно могут образоваться гололедно-изморозевые явления. Позднякова отметила, что пейзаж будет выглядеть по-зимнему, хотя слоя снега ожидать не стоит.