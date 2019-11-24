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РИА Новости

Синоптик прокомментировала предупреждение о ледяном дожде в Москве

15:04 24.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛедяной дождь в Москве
Ледяной дождь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Ледяной дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова прокомментировала RT прогноз, обещающий ледяной дождь в Москве на следующей неделе.
По словам специалиста, такое погодное явление можно точно предсказать не раньше, чем за сутки. Однако Позднякова подтвердила, что к середине недели характер погоды в столице изменится.
"На смену холодному антициклону придет теплый атлантический воздух. Из-за того, что земная поверхность промерзла, приход теплого воздуха вызовет его конденсацию у земной поверхности", — пояснила метеоролог.
По ее словам, если в это время выпадут осадки, то они "прилипнут" к земле, проводам и деревьям. В таком случае действительно могут образоваться гололедно-изморозевые явления. Позднякова отметила, что пейзаж будет выглядеть по-зимнему, хотя слоя снега ожидать не стоит.
Синоптик также призвала автомобилистов, кто еще не поменял летнюю резину на зимнюю, быть предельно внимательными на дорогах.
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Татьяна ПоздняковаМоскваОбщество
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