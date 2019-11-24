Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-24T15:01+0300
https://ria.ru/20191124/1561529970.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_0:172:3029:1876_1036x0_80_0_0_78f20cd9289fc47a09dd3c62499b5d6e.jpg
РИА Новости

Жители Светловодска на Украине перекрыли дорогу, требуя дать отопление

14:55 24.11.2019 (обновлено: 15:01 24.11.2019)
3758
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
КИЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Жители Светловодска в Кировоградской области на Украине перекрыли дорогу с требованием дать им отопление, трансляцию вело местное издание "Светловодск".
Подобная акция под названием "Украденное тепло" проходит в городе в этом сезоне уже третий раз.
Надежда Савченко
Вчера, 14:18
Савченко возглавила автопробег против открытия на Украине рынка земли
В акции участвуют несколько десятков человек. За порядком следят полицейские. По словам участников акции, из автомобилей образовалась "километровая очередь". Протестующие пропускают представителей спецслужб.
Предприятие, которое занимается городским отоплением, задолжало НАК "Нафтогаз Украины" 3,7 миллиона долларов. Школы и детсады города не работают в связи с отсутствием тепла.
Суд 1 ноября отстранил от обязанностей мэра города.
Население Светловодска составляет порядка 46 тысяч человек. Согласно данным сайта Gismeteo, в воскресенье в городе ожидается от минус 6 до 0 градусов.
Сторонники Виктора Ющенко у здания администрации президента Украины в Киеве
22 ноября, 08:29
Кем стали лидеры "оранжевой революции" на Украине спустя 15 лет
114301605
Обсудить 5
Кировоградская областьУкраинаВ мире
Рекомендуем
Певица София Ротару
Винокур прокомментировал планы Ротару выступить в России
Невесту раскритиковали за кроссовки за тысячу долларов
"Худшее, что я видел в жизни". Невесту высмеяли из-за свадебной обуви
У Земли когда-то были кольца, как у Сатурна
Недоизученная планета. Странные и неожиданные факты о Земле
Строительство газопровода Северный поток-2
США намерены блокировать "Северный поток — 2" через военный бюджет
Блюда на шведском столе
Диетолог назвала худшие продукты для завтрака
Семейный клуб, работающий по методике Марии Монтессори
В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала
Московский Кремль
Синоптики пообещали "пушкинскую" погоду в Москве
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Оренбургской области
Появилось видео с места ДТП под Оренбургом, где погибли шесть человек
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время пресс-конференции в Токио, Япония. 6 ноября 2017
Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг
Местность в Иркутской области в окрестностях Тулуна
Мэр Тулуна попал в ДТП, погибла его жена
Международный суд в Гааге
Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с моряками в Очакове
Зеленского заметили в форме с черепом на шевроне
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево
В "Аэрофлоте" прокомментировали смерть пилота рейса Москва — Анапа
Самолет в аэропорту
Пилот рейса "Москва — Анапа" умер после посадки в Ростове-на-Дону
Военные корабли в бухте Севастополя
Глава украинского Генштаба заявил о "кошмарящей" Европу базе в Крыму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:25Российские военные проведут в ноябре инспекцию в Португалии
00:23ВМФ передадут неатомную подлодку "Петропавловск-Камчатский"
00:12Число погибших из-за паводков во Франции выросло до четырех человек
00:03Главком Сухопутных войск рассказал о новых роботах для армии
23:58Кудрин заявил, что с Вербицкой связана целая эпоха в истории СПбГУ
23:58Глава Албанской церкви призвал провести всеправославный собор
23:51Йоханнис лидирует на выборах главы Румынии после обработки 70% голосов
23:51СК проводит проверку после задымления в нефтешахте в Коми
23:45Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой
23:41Вклад Вербицкой в сохранение русского языка огромен, заявила Голодец
23:29Проезд на МЦД две недели будет бесплатным, заявил Собянин
23:27Президент РАО рассказал, что Вербицкая могла поправить президента
23:23Почтальоны Финляндии продлили забастовку до 22 декабря
23:11Троих горнорабочих ищут после задымления на нефтешахте в Ухте
23:00В ДТП с детским омбудсменом Украины пострадали четыре человека
22:54В Нижегородской области ликвидировали пожар на продуктовом складе
22:51В Белгороде артистка цирка упала с высоты во время представления
22:50В Сургуте ликвидировали открытое горение в ресторане
22:36Президент РАО назвал Вербицкую главным русистом планеты
22:24Экзит-полл: Йоханнис набирает на выборах президента Румынии 66,5%
Лента новостейМолния