Жители Светловодска на Украине перекрыли дорогу, требуя дать отопление

КИЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Жители Светловодска в Жители Светловодска в Кировоградской области на Украине перекрыли дорогу с требованием дать им отопление, трансляцию вело местное издание "Светловодск"

Подобная акция под названием "Украденное тепло" проходит в городе в этом сезоне уже третий раз.

В акции участвуют несколько десятков человек. За порядком следят полицейские. По словам участников акции, из автомобилей образовалась "километровая очередь". Протестующие пропускают представителей спецслужб.

Предприятие, которое занимается городским отоплением, задолжало НАК "Нафтогаз Украины" 3,7 миллиона долларов. Школы и детсады города не работают в связи с отсутствием тепла.

Суд 1 ноября отстранил от обязанностей мэра города.