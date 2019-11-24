Миллионы шагов: соревнования по ходьбе "Человек идущий"

В Москве завершились Всероссийские соревнования по ходьбе "Человек идущий".
В Москве завершились Всероссийские соревнования по ходьбе "Человек идущий".
Первый этап стартовал в Коломне. Он проходил с 10 сентября по 10 октября. Второй — с 15 октября по 15 ноября.
Первый этап стартовал в Коломне. Он проходил с 10 сентября по 10 октября. Второй — с 15 октября по 15 ноября.
Всего в соревнованиях поучаствовали около 16 тысяч человек из 90 городов России.
Всего в соревнованиях поучаствовали около 16 тысяч человек из 90 городов России.
В мероприятии приняли участие 405 команд из различных российских вузов, компаний, муниципальных образований и общественных объединений.
В мероприятии приняли участие 405 команд из различных российских вузов, компаний, муниципальных образований и общественных объединений.
Церемония награждения победителей прошла в Доме Культуры ВДНХ.
Лидеру второго этапа удалось пройти 800 тысяч шагов. Лучший командный результат — около 30 миллионов шагов.
Лидеру второго этапа удалось пройти 800 тысяч шагов. Лучший командный результат — около 30 миллионов шагов.
Среди команд лучшие результаты показали Воронежский государственный педагогический университет, Сахалинский государственный университет и Южный федеральный университет.
Среди команд лучшие результаты показали Воронежский государственный педагогический университет, Сахалинский государственный университет и Южный федеральный университет.
Руководителем программы является известный врач, сердечно-сосудистый хирург, директор ФГБУ "НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева" Минздрава России, президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия.
Руководителем программы является известный врач, сердечно-сосудистый хирург, директор ФГБУ "НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева" Минздрава России, президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия.
В воскресенье участники акции прошли десять тысяч шагов по маршруту: ВДНХ — главный ботанический сад имени Н.В. Цицина РАН — парк-усадьба Останкино.
В воскресенье участники акции прошли десять тысяч шагов по маршруту: ВДНХ — главный ботанический сад имени Н.В. Цицина РАН — парк-усадьба Останкино.
Основная цель программы — создание системы мотивации для увеличения числа россиян, которые систематически занимаются физкультурой и спортом.
Основная цель программы — создание системы мотивации для увеличения числа россиян, которые систематически занимаются физкультурой и спортом.