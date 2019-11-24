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РИА Новости

Миллионы шагов: соревнования по ходьбе "Человек идущий"

15:34 24.11.2019 (обновлено: 22:01 24.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов

В Москве завершились Всероссийские соревнования по ходьбе "Человек идущий".

Участники акции Человек идущий идут по маршруту: ВДНХ - главный ботанический сад имени Н.В. Цицина РАН - парк-усадьба Останкино
1 из 10

В Москве завершились Всероссийские соревнования по ходьбе "Человек идущий".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
© РИА Новости / Максим Блинов

Первый этап стартовал в Коломне. Он проходил с 10 сентября по 10 октября. Второй — с 15 октября по 15 ноября.

Победители Всероссийских соревнований Человек идущий фотографируются после награждения
2 из 10

Первый этап стартовал в Коломне. Он проходил с 10 сентября по 10 октября. Второй — с 15 октября по 15 ноября.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов

Всего в соревнованиях поучаствовали около 16 тысяч человек из 90 городов России.

Участники акции Человек идущий идут по маршруту: ВДНХ - главный ботанический сад имени Н.В. Цицина РАН - парк-усадьба Останкино
3 из 10

Всего в соревнованиях поучаствовали около 16 тысяч человек из 90 городов России.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов

В мероприятии приняли участие 405 команд из различных российских вузов, компаний, муниципальных образований и общественных объединений.

Участники акции Человек идущий идут по маршруту: ВДНХ - главный ботанический сад имени Н.В. Цицина РАН - парк-усадьба Останкино
4 из 10

В мероприятии приняли участие 405 команд из различных российских вузов, компаний, муниципальных образований и общественных объединений.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
© РИА Новости / Максим Блинов

Церемония награждения победителей прошла в Доме Культуры ВДНХ.

Ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок на церемонии награждения победителей Всероссийских соревнований Человек идущий
5 из 10

Церемония награждения победителей прошла в Доме Культуры ВДНХ.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Лидеру второго этапа удалось пройти 800 тысяч шагов. Лучший командный результат — около 30 миллионов шагов.

 Участники соревнований на церемонии награждения победителей Всероссийских соревнований Человек идущий
6 из 10

Лидеру второго этапа удалось пройти 800 тысяч шагов. Лучший командный результат — около 30 миллионов шагов.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов

Среди команд лучшие результаты показали Воронежский государственный педагогический университет, Сахалинский государственный университет и Южный федеральный университет.

Участники акции Человек идущий идут по маршруту: ВДНХ - главный ботанический сад имени Н.В. Цицина РАН - парк-усадьба Останкино
7 из 10

Среди команд лучшие результаты показали Воронежский государственный педагогический университет, Сахалинский государственный университет и Южный федеральный университет.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
© РИА Новости / Максим Блинов

Руководителем программы является известный врач, сердечно-сосудистый хирург, директор ФГБУ "НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева" Минздрава России, президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия.

Вице-президент организации Лига здоровья нации Николай Кононов и президент организации Лига здоровья нации, директор научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева Лео Бокерия на церемонии награждения победителей соревнований Человек идущий
8 из 10

Руководителем программы является известный врач, сердечно-сосудистый хирург, директор ФГБУ "НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева" Минздрава России, президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов

В воскресенье участники акции прошли десять тысяч шагов по маршруту: ВДНХ — главный ботанический сад имени Н.В. Цицина РАН — парк-усадьба Останкино.

Участники акции Человек идущий идут по маршруту: ВДНХ - главный ботанический сад имени Н.В. Цицина РАН - парк-усадьба Останкино
9 из 10

В воскресенье участники акции прошли десять тысяч шагов по маршруту: ВДНХ — главный ботанический сад имени Н.В. Цицина РАН — парк-усадьба Останкино.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
© РИА Новости / Максим Блинов

Основная цель программы — создание системы мотивации для увеличения числа россиян, которые систематически занимаются физкультурой и спортом.

Заместитель директора Департамента развития физической культуры и массового спорта Виктор Бабкин на церемонии награждения победителей Всероссийских соревнований Человек идущий в Москве
10 из 10

Основная цель программы — создание системы мотивации для увеличения числа россиян, которые систематически занимаются физкультурой и спортом.

© РИА Новости / Максим Блинов
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КоломнаФотоЛео БокерияМоскваРоссия
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