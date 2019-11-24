Во Франции в районе паводков нашли тела двух человек

Первое тело было найдено в коммуне Ле-Мюи, неподалеку от места, где до этого перевернулась спасательная лодка, в результате чего пропал мужчина лет 40. На данный момент нет подтверждений, что нашли именно его. Второе тело было найдено в городке Кабасс в машине.