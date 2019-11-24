Во Франции в районе паводков нашли тела двух человек

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Тела двух человек найдены во французском департаменте Вар, затронутом сильными паводками, сообщает радиостанция France Bleu со ссылкой на префектуру.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды в департаменте Вар два человека пропали без вести.
Первое тело было найдено в коммуне Ле-Мюи, неподалеку от места, где до этого перевернулась спасательная лодка, в результате чего пропал мужчина лет 40. На данный момент нет подтверждений, что нашли именно его. Второе тело было найдено в городке Кабасс в машине.
Ранее в связи с дождями и наводнениями в двух департаментах на юго-востоке Франции (в Варе и Приморских Альпах) был объявлен красный уровень метеоопасности. В воскресенье уровень погодной опасности снизился с красного до оранжевого. Множество дорог и автомагистралей оказались недоступны для движения автомобилистов, было приостановлено движение поездов на Лазурном берегу.