В Британии в деле о смерти мигрантов появился обвиняемый

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Мужчине, подозреваемому в незаконной перевозке мигрантов в рамках расследования дела о гибели 39 вьетнамцев, предъявлены обвинения, сообщает полиция графства Эссекс.
Ранее британские правоохранители заявили о задержании мужчины в городе Бэконсфилд, расположенном недалеко от Лондона.
В новом заявлении полиция Эссекса сообщила, что в пятницу был задержан уроженец Северной Ирландии 23-летний Кристофер Кеннеди.
"Королевская прокуратура санкционировала предъявление обвинений во вступлении в сговор с целью организации или облегчения передвижения людей для их эксплуатации и в сговоре для нарушения иммиграционного законодательства Великобритании", - говорится в заявлении.
Также правоохранители отметили, что Кеннеди должен предстать перед судом в понедельник.
Полиция графства Эссекс 23 октября обнаружила 39 погибших в грузовике, который прибыл в Великобританию из Бельгии. Погибших первоначально назвали гражданами Китая, однако потом выяснилось, что они были вьетнамцами. Полиция произвела задержание нескольких человек, в том числе водителя грузовика - 25-летнего Мориса (Мо) Робинсона из Северной Ирландии. Судебные слушания по делу Робинсона начнутся 25 ноября.