В Британии в деле о смерти мигрантов появился обвиняемый

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Мужчине, подозреваемому в незаконной перевозке мигрантов в рамках расследования дела о гибели 39 вьетнамцев, предъявлены обвинения, сообщает полиция графства Мужчине, подозреваемому в незаконной перевозке мигрантов в рамках расследования дела о гибели 39 вьетнамцев, предъявлены обвинения, сообщает полиция графства Эссекс

Ранее британские правоохранители заявили о задержании мужчины в городе Бэконсфилд, расположенном недалеко от Лондона

В новом заявлении полиция Эссекса сообщила, что в пятницу был задержан уроженец Северной Ирландии 23-летний Кристофер Кеннеди.

"Королевская прокуратура санкционировала предъявление обвинений во вступлении в сговор с целью организации или облегчения передвижения людей для их эксплуатации и в сговоре для нарушения иммиграционного законодательства Великобритании", - говорится в заявлении.

Также правоохранители отметили, что Кеннеди должен предстать перед судом в понедельник.