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РИА Новости

В Крым прибыла бизнес-делегация из Сирии

14:22 24.11.2019 (обновлено: 14:23 24.11.2019)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПамятник архитектуры "Ласточкино гнездо" в Ялтинском районе Крыма
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо в Ялтинском районе Крыма
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Сирийская бизнес-делегация прибыла в Крым с деловым визитом, сообщила РИА Новости директор Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова.
"Бизнес-делегация из Сирии прибыла в Крым в рамках бизнес-миссии для общения с представителями крымского бизнеса и установления потенциальных контактов", - сказала Серова.
По ее словам, в рамках визита состоится круглый стол "Диалог бизнеса Крым-Сирия: развитие торговых отношений".
Кроме того, делегация примет участие в международной конференции "The Most к Успеху: Экспортный потенциал Крыма".
В конференции также ожидается участие представителей бизнеса Чехии, Иордании, Индии, Ливана, Ирана, Белоруссии, Турции и других стран.
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