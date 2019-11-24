В "Аэрофлоте" прокомментировали смерть пилота рейса Москва — Анапа

"Медицинских противопоказаний у пилота не было", — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что пилот в декабре 2018 года и через полгода, в 2019-м, проходил врачебно-летную экспертную комиссию, при которой определяется годность по здоровью к летной работе. Его признали годным и допустили к выполнению полетов.