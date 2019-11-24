В "Аэрофлоте" прокомментировали смерть пилота рейса Москва — Анапа

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Умерший пилот "Аэрофлота" перед полетом прошел медосмотр, проблем со здоровьем врачи не выявили, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
Ранее самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс Москва — Анапа, приземлился в аэропорту в Ростове-на-Дону из-за плохого самочувствия второго пилота. После приземления ему оказали медицинскую помощь, но мужчину спасти не удалось. Никто из пассажиров и членов экипажа при посадке не пострадал.
"Медицинских противопоказаний у пилота не было", — сказали в пресс-службе.
Отмечается, что пилот в декабре 2018 года и через полгода, в 2019-м, проходил врачебно-летную экспертную комиссию, при которой определяется годность по здоровью к летной работе. Его признали годным и допустили к выполнению полетов.
"К состоянию здоровья пилотов гражданской авиации в России предъявляются одни из самых жестких требований в мире. При возникновении вопросов к состоянию здоровья пилот не допускается к выполнению полетов", — отметили в пресс-службе.