Парламент ЛАГ попросил США исключить Судан из "черного" списка

КАИР, 24 ноя - РИА Новости. Спикер Парламента Спикер Парламента Лиги арабских государств Машааль бен Фахд ас-Сильми направил послания вице-президенту США Майку Пенсу, спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси и госсекретарю Майку Помпео с призывом исключить Судан из списка государств, поддерживающих терроризм, говорится в заявлении парламента.

В послании, в частности, содержится резолюция парламента с призывом снять санкции, а также нота, "в которой с юридической точки зрения излагается обоснование необходимости исключения Судана из списка государств, поддерживающих терроризм".

Судан был включен США в список государств-спонсоров терроризма 12 августа 1993 года. Санкции, в частности, ограничивают возможность работы суданских банков с зарубежными партнерами. В августе новый премьер-министр Судана Абдалла Хамдук сообщил о начале переговоров с США об исключении из американского списка стран, поддерживающих терроризм.