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РИА Новости

В Хиросиме папа Римский Франциск осудил использование ядерного оружия

14:01 24.11.2019
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© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск
© AP Photo / Alessandra Tarantino
ТОКИО, 24 ноя – РИА Новости. Папа Римский Франциск, находящийся с визитом в японском городе Хиросима, назвал преступлением использование атомной энергии в военных целях.
Понтифик приехал в Хиросиму после визита в Нагасаки.
"Я чувствовал свой долг в том, чтобы посетить это место (Хиросиму). Использование атомной энергии в целях войны является ничем иным как преступлением и нарушением этики. Как можно говорить о мире, когда создается самое современное оружие для войны? Невозможно делать предложения о мире, а самим полагаться на устрашение при помощи угрозы атомной войны. Настоящий мир может быть только миром без оружия", - приводит слова понтифика агентство Киодо.
Утром в воскресенье папа Римский Франциск выступил с речью в Нагасаки и призвал мир отказаться от ядерного оружия. После Нагасаки он направился в Хиросиму, на которую впервые в мире в 1945 году была сброшена ядерная бомба. На понедельник у него назначена встреча с пострадавшими от цунами и аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году, а также он проведет мессу в Токио перед несколькими тысячами верующих. Это первое посещение понтифика страны Восходящего солнца, предыдущий визит главы католической церкви в Японию состоялся 38 лет назад.
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Папа РимскийНагасаки (город)ЯпонияХиросима (город)В мире
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