Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-24T13:59+0300
https://ria.ru/20191124/1561529056.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155216/77/1552167751_0:173:3031:1878_1036x0_80_0_0_3c8ed1bdf4e1b29425338a01081d6102.jpg
РИА Новости

Следователи выяснят обстоятельства жесткой посадки вертолета на Ямале

13:59 24.11.2019
2016
CC BY 2.0 / alexanderbukreev / Mi-8Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8
CC BY 2.0 / alexanderbukreev / Mi-8
Вертолет Ми-8. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 ноя - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства и причины жесткой посадки вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.
Ранее представитель оперативного штаба на месте ЧП сообщил, что в селе Новый Порт совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, летевший по маршруту Новопортовское месторождение – Новый Уренгой. При взлете произошла аварийная ситуация, из-за которой командир принял решение идти на посадку. Из-за жесткой посадки частично разрушилось шасси, была повреждена хвостовая балка вертолета, погибших и пострадавших нет. На борту вертолета находились 22 пассажира и три члена экипажа.
Вертолет Ми-8АМТШ
Вчера, 13:46
Названа возможная причина жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО
Как сообщили РИА Новости в экстренных службах региона, при взлете отказал хвостовой винт на высоте 10 метров, находившиеся на борту пассажиры являются работниками одного из предприятий. На место ЧП вылетели представители авиакомпании "Ямал" для уточнения обстоятельств происшедшего.
По предварительным данным следственного ведомства, инцидент произошел около 11.30 (9.30 мск), после взлета воздушного судна у него "отказал хвостовой двигатель". В ведомстве подтвердили, что на борту находились 22 пассажира и три члена экипажа, никто не пострадал.
"В настоящее время Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации устанавливается сумма причиненного ущерба, проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.
Тяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В
16 сентября, 09:55
В аэропорту Ханты-Мансийска вертолет совершил аварийную посадку
700102
Обсудить 1
Ми-8Следственный комитет РФХанты-МансийскПроисшествия
Рекомендуем
Певица София Ротару
Винокур прокомментировал планы Ротару выступить в России
Невесту раскритиковали за кроссовки за тысячу долларов
"Худшее, что я видел в жизни". Невесту высмеяли из-за свадебной обуви
У Земли когда-то были кольца, как у Сатурна
Недоизученная планета. Странные и неожиданные факты о Земле
Блюда на шведском столе
Диетолог назвала худшие продукты для завтрака
Семейный клуб, работающий по методике Марии Монтессори
В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала
Строительство газопровода Северный поток-2
США намерены блокировать "Северный поток — 2" через военный бюджет
Московский Кремль
Синоптики пообещали "пушкинскую" погоду в Москве
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Оренбургской области
Появилось видео с места ДТП под Оренбургом, где погибли шесть человек
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время пресс-конференции в Токио, Япония. 6 ноября 2017
Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг
Местность в Иркутской области в окрестностях Тулуна
Мэр Тулуна попал в ДТП, погибла его жена
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с моряками в Очакове
Зеленского заметили в форме с черепом на шевроне
Международный суд в Гааге
Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге
Приготовление кофе
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Президент РФ Владимир Путин
Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево
В "Аэрофлоте" прокомментировали смерть пилота рейса Москва — Анапа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:25Российские военные проведут в ноябре инспекцию в Португалии
00:23ВМФ передадут неатомную подлодку "Петропавловск-Камчатский"
00:12Число погибших из-за паводков во Франции выросло до четырех человек
00:03Главком Сухопутных войск рассказал о новых роботах для армии
00:00Рейтинг регионов по размеру банковских вкладов населения
23:58Кудрин заявил, что с Вербицкой связана целая эпоха в истории СПбГУ
23:58Глава Албанской церкви призвал провести всеправославный собор
23:51Йоханнис лидирует на выборах главы Румынии после обработки 70% голосов
23:51СК проводит проверку после задымления в нефтешахте в Коми
23:45Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой
23:41Вклад Вербицкой в сохранение русского языка огромен, заявила Голодец
23:29Проезд на МЦД две недели будет бесплатным, заявил Собянин
23:27Президент РАО рассказал, что Вербицкая могла поправить президента
23:23Почтальоны Финляндии продлили забастовку до 22 декабря
23:11Троих горнорабочих ищут после задымления на нефтешахте в Ухте
23:00В ДТП с детским омбудсменом Украины пострадали четыре человека
22:54В Нижегородской области ликвидировали пожар на продуктовом складе
22:51В Белгороде артистка цирка упала с высоты во время представления
22:50В Сургуте ликвидировали открытое горение в ресторане
22:36Президент РАО назвал Вербицкую главным русистом планеты
Лента новостейМолния