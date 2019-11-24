Следователи выяснят обстоятельства жесткой посадки вертолета на Ямале

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 ноя - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства и причины жесткой посадки вертолета Следователи выясняют обстоятельства и причины жесткой посадки вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ

Ранее представитель оперативного штаба на месте ЧП сообщил, что в селе Новый Порт совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, летевший по маршруту Новопортовское месторождение – Новый Уренгой. При взлете произошла аварийная ситуация, из-за которой командир принял решение идти на посадку. Из-за жесткой посадки частично разрушилось шасси, была повреждена хвостовая балка вертолета, погибших и пострадавших нет. На борту вертолета находились 22 пассажира и три члена экипажа.

Как сообщили РИА Новости в экстренных службах региона, при взлете отказал хвостовой винт на высоте 10 метров, находившиеся на борту пассажиры являются работниками одного из предприятий. На место ЧП вылетели представители авиакомпании "Ямал" для уточнения обстоятельств происшедшего.

По предварительным данным следственного ведомства, инцидент произошел около 11.30 (9.30 мск), после взлета воздушного судна у него "отказал хвостовой двигатель". В ведомстве подтвердили, что на борту находились 22 пассажира и три члена экипажа, никто не пострадал.

"В настоящее время Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации устанавливается сумма причиненного ущерба, проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.