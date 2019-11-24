В Югре полицейский спас трех детей из горящего дома

"Участковый уполномоченный ОМВД России по Нягани лейтенант полиции Владимир Александров совершал плановый обход территории. Он заметил густой дым над одним из строений и бросился на помощь людям. Подбежав к пылающей постройке, полицейский услышал крики и выбил дверь. Трое детей и двое взрослых были спасены", - сказала Волк.

По ее словам, после спасения хозяйка квартиры вспомнила, что в огне остались документы на переселение из ветхого жилья, и кинулась за ними. Она достала из горящего шкафа сертификат, а выйти на воздух у нее уже не хватило сил. Участковый вынес женщину из пламени, прикрываясь бушлатом.