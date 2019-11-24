В Югре полицейский спас трех детей из горящего дома

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Участковый в городе Нягань (Ханты-Мансийский автономный округ) спас трех детей и двух взрослых из горящего аварийного дома, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Участковый уполномоченный ОМВД России по Нягани лейтенант полиции Владимир Александров совершал плановый обход территории. Он заметил густой дым над одним из строений и бросился на помощь людям. Подбежав к пылающей постройке, полицейский услышал крики и выбил дверь. Трое детей и двое взрослых были спасены", - сказала Волк.
По ее словам, после спасения хозяйка квартиры вспомнила, что в огне остались документы на переселение из ветхого жилья, и кинулась за ними. Она достала из горящего шкафа сертификат, а выйти на воздух у нее уже не хватило сил. Участковый вынес женщину из пламени, прикрываясь бушлатом.