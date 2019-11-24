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РИА Новости

Самолет, севший в Ростове-на-Дону, вылетел к месту назначения

13:53 24.11.2019
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Самолет Airbus 320, экстренно приземлившийся в аэропорту Ростова-на-Дону из-за плохого самочувствия второго пилота, вылетел к месту назначения, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Ранее сообщалось, что в воскресенье утром самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс Москва-Анапа, экстренно приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону из-за плохого самочувствия второго пилота. После приземления ему оказали медицинскую помощь, но мужчину спасти не удалось. Никто из пассажиров и членов экипажа при посадке не пострадал.
"Самолет вылетел в 13.12 мск. От продолжения полета никто из пассажиров не отказался", - сказал он.
Как сообщал агентству источник, знакомый с ситуацией, во время полета пилот начал жаловаться на боли в сердце. По данным другого источника, предварительная причина смерти пилота - оторвавшийся тромб. В настоящее время по факту инцидента следователи организовали доследственную проверку.
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