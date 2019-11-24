Самолет, севший в Ростове-на-Дону, вылетел к месту назначения

"Самолет вылетел в 13.12 мск. От продолжения полета никто из пассажиров не отказался", - сказал он.

Как сообщал агентству источник, знакомый с ситуацией, во время полета пилот начал жаловаться на боли в сердце. По данным другого источника, предварительная причина смерти пилота - оторвавшийся тромб. В настоящее время по факту инцидента следователи организовали доследственную проверку.