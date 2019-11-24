Опубликовано видео с места экстренной посадки рейса "Москва — Анапа"

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пятый канал опубликовал Пятый канал опубликовал видео с места экстренной посадки самолета в Ростове-на-Дону.

На кадрах видно, что самолет находится в нормальном состоянии, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и сотрудники аэропорта.

Рейс "Москва — Анапа" экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за ухудшения самочувствия второго пилота. Мужчину сразу передали медикам, однако спасти его не удалось.