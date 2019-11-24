Названа возможная причина жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК/МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Вертолет с 22 пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, как предполагается, из-за отказа хвостового винта, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"При взлете произошел отказ хвостового винта на высоте 10 метров", - сказал собеседник агентства, уточнив, что находившиеся на борту пассажиры являются работниками одного из предприятий.
По его словам, в 12.00 мск из Салехарда на место ЧП вылетели представители авиакомпании "Ямал" для уточнения обстоятельств происшедшего.
Ранее представитель оперативного штаба на месте ЧП сообщил, что в селе Новый Порт произошла жесткая посадка вертолета Ми-8, совершавшего перелет по маршруту Новопортовское месторождение – Новый Уренгой. При взлете воздушного судна произошла аварийная ситуация, из-за которой командир принял решение идти на посадку. Из-за жесткой посадки произошло частичное разрушение шасси, а также повреждение хвостовой балки вертолета, погибших и пострадавших нет. На борту вертолета находились 22 человека и три члена экипажа.
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