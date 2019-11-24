Посольство России в Тегеране рассказало об отключении интернета

ТЕГЕРАН, 24 ноя - РИА Новости. Отключение интернета в Отключение интернета в Иране фактически заблокировало связь посольства России в Тегеране с Москвой, а также отрезало возможность для выдачи иранцам виз, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмисии Андрей Ганенко.

"Два основных момента. Первый - была фактически заблокирована связь с центром, не могли ни факс отправить, ни по электронной почте ничего, ничего не могли получить", - сказал он.

"Второй момент, более важный, в том числе для самих иранцев, заключается в том, что была отрезана возможность для выдачи виз, потому что отсутствовала возможность информационного обмена с центром", - сообщил пресс-атташе.

По словам Ганенко, невозможно было ничего проверить или запросить, а подавляющее большинство иранцев не могли заполнить анкету в электронном виде на сайте.

Интернет же, добавил он, в российском диппредставительстве включили 20-21 ноября, то есть спустя несколько дней после ограничения доступа в сеть.

"Нам выделили канал после того, как мы отправили в МИД (Ирана) соответствующую ноту, при этом нам никаких преференций не делалось, некоторым посольствам включили раньше, чем нам, включалось все по запросу", - сообщил пресс-атташе.

Решение об ограничении доступа в интернет было принято Высшим советом национальной безопасности Ирана на следующий день после того, как 15 ноября и в последующие несколько дней по стране прокатилась волна протестов и беспорядков, вызванных решением властей ввести квоты на бензин и резко повысить на него цены.