Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-24T13:39+0300
https://ria.ru/20191124/1561528661.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_0:0:2501:1406_1036x0_80_0_0_fea50c4f8fde201afa20d12abff35991.jpg
РИА Новости

Посольство России в Тегеране рассказало об отключении интернета

13:39 24.11.2019
737
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
ТЕГЕРАН, 24 ноя - РИА Новости. Отключение интернета в Иране фактически заблокировало связь посольства России в Тегеране с Москвой, а также отрезало возможность для выдачи иранцам виз, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмисии Андрей Ганенко.
"Два основных момента. Первый - была фактически заблокирована связь с центром, не могли ни факс отправить, ни по электронной почте ничего, ничего не могли получить", - сказал он.
Иконки приложений Facebook и Twitter
23 ноября, 23:19
Госдеп призвал Facebook и Twitter заблокировать аккаунты властей Ирана
"Второй момент, более важный, в том числе для самих иранцев, заключается в том, что была отрезана возможность для выдачи виз, потому что отсутствовала возможность информационного обмена с центром", - сообщил пресс-атташе.
По словам Ганенко, невозможно было ничего проверить или запросить, а подавляющее большинство иранцев не могли заполнить анкету в электронном виде на сайте.
Интернет же, добавил он, в российском диппредставительстве включили 20-21 ноября, то есть спустя несколько дней после ограничения доступа в сеть.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
22 ноября, 18:38
США ввели санкции против министра связи и информации Ирана
"Нам выделили канал после того, как мы отправили в МИД (Ирана) соответствующую ноту, при этом нам никаких преференций не делалось, некоторым посольствам включили раньше, чем нам, включалось все по запросу", - сообщил пресс-атташе.
Решение об ограничении доступа в интернет было принято Высшим советом национальной безопасности Ирана на следующий день после того, как 15 ноября и в последующие несколько дней по стране прокатилась волна протестов и беспорядков, вызванных решением властей ввести квоты на бензин и резко повысить на него цены.
Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии прежде заявлял, что интернет будет восстанавливаться по мере воцарения спокойствия в стране. Сообщалось о том, что это уже произошло в ряде провинций страны, а также о частичном восстановлении его работы в иранской столице в субботу.
Акция протеста в Исхафане
19 ноября, 22:19
Власти Ирана рассказали, когда в стране восстановят работу интернета
7393155
Обсудить 1
РоссияИранИнтернетВ мире
Популярные комментарии
И самое главное, что свидетельствует об отношении режима ИРИ к РФ, -«при этом нам никаких преференций не делалось, некоторым посольствам включили раньше, чем нам».
24 ноября, 14:58
МАМураз Аджоев
1500000
Рекомендуем
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк
В оборонных ведомствах Германии и Украины обсудили нормандскую встречу
Член Общественной палаты России Владимир Легойда
Легойда прокомментировал ситуацию вокруг МХАТа
Полицейские на улице Лондона
В Британии в деле о смерти мигрантов появился обвиняемый
Презентация книги Маргариты Симоньян Черные глаза
Книга Маргариты Симоньян стала лидером продаж за неделю
Пригород Дамаска Дума
WikiLeaks уличила ОЗХО в подлоге данных по химатаке в Сирии
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Поклонская прокомментировала планы Ротару выступить в России
Американский военный вертолет CH-47 Chinook в Афганистане
В Афганистане девять человек погибли при авиаударе
Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 13 сентября 2016
Глава МИД Люксембурга предложил ЕС признать Палестину
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Японию
Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей мемом в ООН
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 9 марта 2017
Нетаньяху призвал оказывать большее давление на Иран
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в ДНР
Силовики пригнали технику к району отвода сил, заявили в ДНР
В вагоне-ресторане поезда
Туристы объяснили, почему в поездах редко посещают вагоны-рестораны
Надежда Савченко
Савченко возглавила автопробег против открытия на Украине рынка земли
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани
Адвокат Трампа рассказал о свидетелях "преступлений" Байдена
Вид на один из кварталов Тегерана
Иран пообещал "сокрушительный ответ" странам, причастным к беспорядкам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:25Российские военные проведут в ноябре инспекцию в Португалии
00:23ВМФ передадут неатомную подлодку "Петропавловск-Камчатский"
00:12Число погибших из-за паводков во Франции выросло до четырех человек
00:03Главком Сухопутных войск рассказал о новых роботах для армии
23:58Кудрин заявил, что с Вербицкой связана целая эпоха в истории СПбГУ
23:58Глава Албанской церкви призвал провести всеправославный собор
23:51Йоханнис лидирует на выборах главы Румынии после обработки 70% голосов
23:51СК проводит проверку после задымления в нефтешахте в Коми
23:45Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой
23:41Вклад Вербицкой в сохранение русского языка огромен, заявила Голодец
23:29Проезд на МЦД две недели будет бесплатным, заявил Собянин
23:27Президент РАО рассказал, что Вербицкая могла поправить президента
23:23Почтальоны Финляндии продлили забастовку до 22 декабря
23:11Троих горнорабочих ищут после задымления на нефтешахте в Ухте
23:00В ДТП с детским омбудсменом Украины пострадали четыре человека
22:54В Нижегородской области ликвидировали пожар на продуктовом складе
22:51В Белгороде артистка цирка упала с высоты во время представления
22:50В Сургуте ликвидировали открытое горение в ресторане
22:36Президент РАО назвал Вербицкую главным русистом планеты
22:24Экзит-полл: Йоханнис набирает на выборах президента Румынии 66,5%
Лента новостейМолния