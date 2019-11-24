В Афганистане девять человек погибли при авиаударе

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Девять мирных жителей погибли, пятеро получили ранения в результате авиаудара коалиции, произведенного в западной Девять мирных жителей погибли, пятеро получили ранения в результате авиаудара коалиции, произведенного в западной афганской провинции Фарах, передает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что инцидент произошел ночью в субботу в деревне Гаджгин (Gajgin) в уезде Пушт-и-Род (Pusht-i-Rod). По словам члена совета провинции Хаира Мохаммада Наврузи, среди пятерых пострадавших есть ребенок.

При этом представители больницы Фараха заявили, что трое пострадавших получили тяжелые ранения и были доставлены в больницу в провинции Герат.

Местные чиновники призвали центральные власти провести расследование происшествия и принять серьезные меры для предотвращения подобных инцидентов.