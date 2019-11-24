В Афганистане девять человек погибли при авиаударе

Отмечается, что инцидент произошел ночью в субботу в деревне Гаджгин (Gajgin) в уезде Пушт-и-Род (Pusht-i-Rod). По словам члена совета провинции Хаира Мохаммада Наврузи, среди пятерых пострадавших есть ребенок.
При этом представители больницы Фараха заявили, что трое пострадавших получили тяжелые ранения и были доставлены в больницу в провинции Герат.
Местные чиновники призвали центральные власти провести расследование происшествия и принять серьезные меры для предотвращения подобных инцидентов.
США и их союзники с 2001 года проводят операцию в Афганистане против талибов и других группировок. Эта военная кампания стала самой продолжительной в истории вооруженных сил США.