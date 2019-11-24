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РИА Новости

В Афганистане девять человек погибли при авиаударе

13:34 24.11.2019
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© Capt. Kristoffer SibbalucaАмериканский военный вертолет CH-47 Chinook в Афганистане
Американский военный вертолет CH-47 Chinook в Афганистане
© Capt. Kristoffer Sibbaluca
Американский военный вертолет CH-47 Chinook в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Девять мирных жителей погибли, пятеро получили ранения в результате авиаудара коалиции, произведенного в западной афганской провинции Фарах, передает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что инцидент произошел ночью в субботу в деревне Гаджгин (Gajgin) в уезде Пушт-и-Род (Pusht-i-Rod). По словам члена совета провинции Хаира Мохаммада Наврузи, среди пятерых пострадавших есть ребенок.
При этом представители больницы Фараха заявили, что трое пострадавших получили тяжелые ранения и были доставлены в больницу в провинции Герат.
Местные чиновники призвали центральные власти провести расследование происшествия и принять серьезные меры для предотвращения подобных инцидентов.
США и их союзники с 2001 года проводят операцию в Афганистане против талибов и других группировок. Эта военная кампания стала самой продолжительной в истории вооруженных сил США.
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