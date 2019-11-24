На Ямале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Вертолет Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ямальском районе ЯНАО , сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧП.

По его словам, при взлете воздушного судна произошла аварийная ситуация, из-за которой командир принял решение идти на посадку.

"В результате жесткой посадки произошло частичное разрушение шасси, а также повреждение хвостовой балки вертолета, погибших и пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что причиной посадки мог стать отказ хвостового винта на высоте десяти метров.