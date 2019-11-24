Силовики пригнали технику к району отвода сил, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 24 ноя — РИА Новости. Украинские силовики выдвинули колонну инженерной техники к линии соприкосновения в районе участка разведения сил у Петровского, заявили в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики . Украинские силовики выдвинули колонну инженерной техники к линии соприкосновения в районе участка разведения сил у Петровского, заявили в Народной милиции самопровозглашенной

Представитель ДНР не исключил, что силовики "на фоне демонтажа старых фортификационных сооружений возводят новые инженерные укрепления".

Отвод сил в районе поселка Петровское начался 9 ноября. С 13-го ополченцы и украинские силовики приступили к разминированию. В пятницу в ДНР начали демонтаж фортификационных сооружений.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской — в июне 2019-го. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.