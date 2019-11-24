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РИА Новости

Силовики пригнали технику к району отвода сил, заявили в ДНР

13:26 24.11.2019 (обновлено: 14:36 24.11.2019)
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© AFP 2019 / Anatolii StepanovУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения в ДНР
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в ДНР
© AFP 2019 / Anatolii Stepanov
ДОНЕЦК, 24 ноя — РИА Новости. Украинские силовики выдвинули колонну инженерной техники к линии соприкосновения в районе участка разведения сил у Петровского, заявили в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Представитель ДНР не исключил, что силовики "на фоне демонтажа старых фортификационных сооружений возводят новые инженерные укрепления".
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Отвод сил в районе поселка Петровское начался 9 ноября. С 13-го ополченцы и украинские силовики приступили к разминированию. В пятницу в ДНР начали демонтаж фортификационных сооружений.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской — в июне 2019-го. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Солдат украинской армии у линии соприкосновения в Донбассе
Вчера, 09:22
ЛНР обвинила ВСУ в переброске военной техники к линии соприкосновения
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ОБСЕЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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